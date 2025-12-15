Stava andando a scuola in scooter con un’amica: giovane di 18 anni muore travolta a Rimini





Una giovane di 18 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì 15 dicembre a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. L’incidente si è verificato intorno alle 7.30 lungo la strada provinciale Marecchiese, nel tratto che attraversa la frazione di Sant’Ermete. La vittima stava andando a scuola insieme a un’amica quando, mentre viaggiavano a bordo di uno scooter Honda SH 125, sono state coinvolte in un violentissimo impatto con una Dacia Sandero guidata da una donna di 46 anni.





Secondo le prime indagini condotte dalla polizia stradale, le due ragazze stavano procedendo in direzione di Rimini quando hanno tentato di sorpassare un’auto. In quel momento, la Dacia Sandero, che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per imboccare una traversa, ha colpito in pieno lo scooter. La violenza dell’urto ha causato la morte immediata della giovane alla guida del ciclomotore, mentre l’amica è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente, le condizioni della ragazza ferita sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 dell’Ausl Romagna, insieme agli agenti della polizia stradale e agli addetti di Anas, che hanno gestito la viabilità e avviato le prime indagini sulla dinamica dell’incidente. La polizia stradale sta attualmente conducendo ulteriori accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda e per stabilire eventuali responsabilità.

La tragedia ha suscitato un profondo sconvolgimento nella comunità locale. I genitori della vittima sono giunti immediatamente sul posto, mentre la conducente della Dacia ha ricevuto assistenza dai sanitari, mostrando segni evidenti di choc. Le due ragazze erano compagne di scuola e la loro giovane età rende la situazione ancora più drammatica. I soccorritori hanno operato con grande tempestività per prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare per la giovane studentessa.

Questo incidente rappresenta un tragico promemoria dell’importanza della sicurezza stradale, specialmente per i giovani che si spostano per andare a scuola. La polizia stradale ha invitato gli automobilisti a prestare particolare attenzione alle manovre di svolta e ai veicoli in sorpasso, sottolineando che ogni distrazione può avere conseguenze fatali.

La comunità di Santarcangelo di Romagna si è unita nel cordoglio per la perdita di una giovane vita, mentre le autorità locali stanno cercando di fornire supporto alle famiglie colpite da questa tragedia. La notizia dell’incidente ha rapidamente fatto il giro dei social media, suscitando un’ondata di solidarietà e condoglianze da parte di amici e conoscenti.

Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’incidente e per garantire che giustizia sia fatta per la giovane vittima e la sua famiglia. La polizia stradale ha esortato chiunque abbia assistito all’incidente a farsi avanti e fornire informazioni utili per la ricostruzione della dinamica dei fatti.



