Chi è Giorgia Soleri? Età, malattia, peli, fidanzato, aborto

Giorgia Soleri è una modella e influencer nata il 3 gennaio 1996 a Milano.

Giorgia, 27 anni, è fidanzata con Damiano David, frontman dei Maneskin, da diversi anni. Quando si sono incontrati per la prima volta, nel 2014, Damiano aveva 18 anni e Giorgia 15. Oggi sono due delle figure più celebrate e stimate nel mondo dell’arte e non solo. Il loro legame è ancora forte. Giorgia si è fatta conoscere dal pubblico come femminista, si è dichiarata bisessuale e ha censurato alcuni media che l’hanno intervistata riferendosi semplicemente a lei come compagna di Damiano.

La malattia

Giorgia ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram una vecchia immagine di lei in difficoltà, attribuita a una condizione medica nota come vulvodinia. Ha scritto delle restrizioni che ha imposto alla sua vita, descrivendola come una “malattia invisibile”. La vulvodinia è un disturbo che colpisce l’organo genitale femminile ed è causato dalla crescita anomala di piccole terminazioni nervose a livello vulvare. Si stima che questa condizione colpisca il 12-15% delle donne e può ridurre significativamente la qualità della vita di chi ne è affetto. I sintomi della vulvodinia sono vari e difficili da gestire e comprendono bruciore, irritazione, secchezza, tensione, sensazione di puntura di spillo, gonfiore e sensazione di avere tagli sulla mucosa. Purtroppo, spesso questa condizione non viene diagnosticata correttamente e tempestivamente, come riferisce la fidanzata di Damiano dei Maneskin.

I peli

Nelle ultime settimane Giorgia Soleri si è scagliata attivamente contro gli stereotipi: un esempio è il suo post su Instagram che mostrava un primo piano delle sue gambe. In risposta alle critiche ricevute, Soleri ha dichiarato di non essersi depilata le ascelle per provocazione. Il suo obiettivo è quello di incoraggiare le donne, in particolare le giovani generazioni, a non sentirsi obbligate a rispettare gli standard estetici e di bellezza tradizionali se non vi si riferiscono.

L’aborto

In un’intervista a La Stampa, Giorgia Soleri ha raccontato la sua esperienza di interruzione di gravidanza nel 2017, all’età di 21 anni. Ha raccontato la sua esperienza negativa, affermando che, recatasi al consultorio brianzolo, è stata accolta da aspre critiche da parte della ginecologa, che l’ha rimproverata per aver presumibilmente praticato un’attività sessuale senza prendere precauzioni e per aver utilizzato l’aborto come forma di contraccezione senza conoscere la sua situazione personale.

Biografia

Giorgia è associata all’agenzia romana Deck Communication per la sua attività di modella.

Ha partecipato a diversi servizi fotografici per stilisti e lingerie di fama, e nel 2021 si è cimentata anche nella pubblicità per Birra Moretti. Non è solita parlare della sua vita professionale, rimanendo reticente sull’argomento, ma la sua pagina Instagram contiene immagini dei suoi vari set.