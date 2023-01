Chi è il primo marito di Gina Lollobrigida, Milko Škofič e suo figlio Andrea

Milko Skofic è stato un produttore cinematografico sloveno incredibilmente appassionato, attore e medico che ha avuto l’onore di essere il primo marito dell’amata Gina Lollobrigida.

Nel gennaio del 1949, Gina Lollobrigida si sposò sul Monte Terminillo a Rieti con Milko Škofič, che allora risiedeva tra i profughi rifugiati a Cinecittà. Nel luglio 1957, la coppia ebbe un figlio, Andrea Milko Škofič, che a sua volta le diede un bellissimo nipote, Dimitri, nato nel 1994. Purtroppo, i due si separarono nel 1971 e Skofic passò alla cantante austriaca Ute de Vargas.

La carriera stellare di Škofič sul set fu premiata nel 1958 quando vinse un David di Donatello per la migliore produzione con il film Anna di Brooklyn. Ha poi recitato in film iconici come Le infedeli, diretto da Mario Monicelli e Steno (1953), e La provinciale, diretto da Mario Soldati (1953). La passione per il suo mestiere era innegabile e fu debitamente ricompensata!

Il figlio di Gina

Parlando di Andrea a Domenica In, Gina ha dichiarato con passione: “Era così biondo che faceva pensare alle corna: io bruna, mio marito scuro”. L’attrice ha raccontato con passione che Andrea Milko era andato a vivere con il padre da bambino e che non c’era ancora stata una riconciliazione tra loro.

Il cuore di Andrea Milko è stato spezzato nel 2011, quando sua madre Gina ha deciso di intraprendere un viaggio in America con Andrea Piazzolla – l’uomo che Andrea credeva avesse tradito sua madre.