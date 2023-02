Chi è il suo misterioso fidanzato di Marco Mengoni?

Qualche tempo fa, il settimanale Chi ha fotografato il cantante Marco Mengoni con un ragazzo, facendo ipotizzare che si trattasse del suo fidanzato. Tuttavia, non sono giunte notizie più certe né sulla natura della loro relazione né sull’identità del ragazzo.

Da tempo si vocifera di un fidanzato nella vita di Mengoni, ma non ci sono mai state conferme o smentite da parte dell’entourage dell’artista. Anzi, in più occasioni il cantante ha giocato su questo aspetto rilasciando dichiarazioni alla stampa, come quando, dalle pagine de Il Corriere della Sera, ha detto: “Ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto una gavetta più o meno lunga, alle simpatie e alle antipatie sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi sento di metterla, se è privata non mi sento di mettere persone che non hanno nulla a che fare con la mia fama. Io faccio questo mestiere e devo essere sparato in piazza, ma non voglio che i miei cari vengano massacrati. A me interessa proteggere le piante, figuriamoci le persone che mi circondano!”.

A beccarlo un’altra volta è stato il noto portale Tabloit, che ha pubblicato le foto di questi incontri sul suo account Instagram. Inoltre, il sito ha ipotizzato che questo misterioso giovane possa essere la nuova fiamma della pop star.

I paparazzi del noto sito sono riusciti a fotografare Marco Mengoni insieme al ragazzo misterioso. Entrambi sono stati visti in luoghi diversi. Al momento non è stato rivelato il nome del ragazzo.

Prima in un ristorante argentino del capoluogo lombardo e poi mentre si recavano al supermercato, il portale scrive che tra i due c’è stata una cena romantica. Si dice che Mengoni sia fidanzato proprio con il giovane con cui è stato fotografato.

È interessante notare che Marco Mengoni non ha mai dichiarato nulla sul suo orientamento sessuale, nonostante anni di speculazioni da parte di siti e giornali di gossip. In una recente intervista, l’artista ha ammesso che gli piace l’ambiguità e il mistero che lo circondano. Così la conseguenza è stata quella di giocare anche su questo fatto, incuriosendo sempre di più i fan.