Chi è Jhos Popper il nuovo compagno di Madonna molto più giovane di lei

Madonna ha ritrovato l’amore con un partner molto più giovane che ha conquistato il suo cuore. Madonna, una delle artiste più famose al mondo, ha 66 anni e, secondo quanto riferito, ha una nuova relazione.

La vita di Madonna è stata molto movimentata, sia dal punto di vista professionale che personale. Nel corso dei suoi 66 anni, ha avuto innumerevoli amori con volti noti del mondo dello spettacolo.

Madonna si è sposata due volte. Negli anni ’80 ha sposato Sean Penn. Il matrimonio è stato costellato da gelosie e litigi ed è durato solo quattro anni. I due si sono lasciati, ma Madonna non ha mai smesso di provare qualcosa per Penn. Nel 2000 ha sposato il regista britannico Guy Ritchie. I due hanno avuto un figlio, Rocco, ma Madonna si è sempre sentita ingabbiata in questa relazione.

Il nuovo compagno di Madonna, chi è e quanti anni ha?

Dopo i suoi due matrimoni falliti, Madonna è passata da una relazione all’altra, per poi catalizzare il gossip lo scorso anno con una serie di flirt con compagni molto più giovani. La Ciccone ha prima intrecciato una relazione con Ahlamalik Williams, 28 anni, ballerina e musicista, e poi ha frequentato il cantante Andrew Darnell, 23 anni, un amore destinato a naufragare. Dopo un periodo di solitudine, un’affascinante e giovanissima insegnante arrivò a stregare la cantante.

Si tratta di Jhos Popper, 29enne istruttore di boxe che si è ritagliato uno spazio anche nel mondo dello spettacolo partecipando al format “Summer House”. Secondo il gossip, il giovane starebbe frequentando Madonna, che ha 35 anni più di lui. I due si sarebbero conosciuti in una palestra di New York, la Bredwinners, dove Popper lavora come istruttore di boxe e dove si allena il figlio di Madonna.

Di recente la coppia è apparsa molto affiatata sui social media, con Madonna in particolare che ha postato dolci effusioni con la sua nuova fiamma. Tuttavia, le foto sono state presto cancellate e la frequentazione non è stata ufficializzata dai diretti interessati.