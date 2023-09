Chi è la nuova fidanzata di Stefano De Martino?

Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, sembra aver trovato l’amore con una nuova ragazza. Si tratta di Martina Trivelli, una giovane di 26 anni originaria di Pescara che lavora nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga come Retail Specialist.

Martina non appartiene al mondo dello spettacolo, ma ha un discreto seguito su Instagram con oltre 11mila follower. Sul suo profilo personale (smart15) condivide foto della sua quotidianità e dei suoi viaggi.

Recentemente, i paparazzi del settimanale Chi hanno beccato Stefano e Martina insieme in una cena romantica in un ristorante vegano di Milano, seguita da una notte trascorsa nell’appartamento di lui. Tuttavia, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale sulla loro relazione.

Dopo la rottura con Belen, anche Stefano sembra aver deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova compagna. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.