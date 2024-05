“Addio Mediaset”: Gerry Scotti tentato da un’offerta irrinunciabile, prossimamente su un altro canale

Il panorama televisivo italiano potrebbe essere scosso da un cambiamento significativo. Gerry Scotti, celebre conduttore, è al centro di voci che lo vogliono in procinto di lasciare Mediaset, l’azienda con cui ha collaborato per molti anni, creando e conducendo programmi di grande successo. Secondo fonti vicine all’industria, Scotti sarebbe stato contattato da una importante azienda con un’offerta che potrebbe essere difficile da rifiutare.





Non è raro che figure di spicco della televisione ricevano proposte allettanti da altre reti, ma un trasferimento di Scotti sarebbe particolarmente notevole, data la sua lunga e fruttuosa carriera con Mediaset. Si vocifera che l’offerta includa un salario sostanzialmente superiore rispetto a quello attuale, il che potrebbe tentare il conduttore a considerare nuove avventure professionali.

Le speculazioni si intensificano mentre Scotti è attualmente impegnato nella conduzione de “La ruota della fortuna” su Canale 5, un omaggio a Mike Bongiorno nel centenario della sua nascita nel 2024. Questo progetto rende il timing delle voci particolarmente pungente.

La rivista Nuovo Tv ha rivelato che la proposta sarebbe arrivata da Discovery, noto per aver già attratto personalità del calibro di Fabio Fazio e Amadeus. Se Scotti accettasse, potrebbe unirsi al canale Nove, ampliando così la sua presenza televisiva in un nuovo contesto. Mediaset e i suoi dirigenti, al momento, appaiono preoccupati per questa possibilità, temendo di perdere uno dei loro più grandi talenti.

Anche se si è parlato di trattative tra Discovery e altri grandi nomi della televisione italiana, come Barbara D’Urso, che sono state prontamente smentite, non è ancora chiaro quale sarà il destino di Scotti. Le conferme ufficiali sono attese con impazienza sia dai fan che dagli addetti ai lavori.

In attesa di ulteriori sviluppi, il futuro televisivo di Gerry Scotti rimane oggetto di grande speculazione e interesse, con gli spettatori e i colleghi che attendono di vedere se uno dei più amati conduttori italiani sceglierà di intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera in un altro canale.