Chi è la piccola Viola la figlia di Ivan Cottini

Ivan Cottini ha affrontato un percorso impegnativo; al ballerino, concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2013.

Ivan Cottini convive con questa malattia da diversi anni e ha iniziato ad accusare i primi sintomi dieci anni fa. Nel corso del tempo ha scelto di reagire con grande determinazione, diventando anche testimonial di campagne che mirano a raccogliere fondi per la ricerca scientifica.

Ivan Cottini ha avuto una carriera di successo e i suoi risultati gli sono valsi un certo riconoscimento. Purtroppo, proprio in quel periodo gli è stata diagnosticata una malattia.

La carriera di Ivan Cottini è proseguita con grande tenacia ed entusiasmo per la danza, come testimoniano le sue partecipazioni a diversi programmi televisivi, come Ballando con le Stelle e il Festival di Sanremo.

Ivan Cottini ha rivelato in alcune interviste che la figlia Viola gli ha dato la forza di superare le difficoltà che ha dovuto affrontare.

Ivan Cottini ha dichiarato che sua figlia gli fornisce un’immensa forza, che gli ha permesso di superare la sua attuale condizione. Lui e sua figlia passano il tempo insieme guardando cartoni animati e provando a ballare, mentre lui si sottopone a varie terapie. Cottini ha dichiarato che ci vorrà del tempo, ma è fondamentale poter ricominciare, e deve farlo per sua figlia.

La storia di Ivan e Valentina è intrigante.

Ivan Cottini e Valentina si sono sposati sette anni fa e hanno avuto una figlia. La coppia, che inizialmente si era collegata tramite Facebook, si è separata nell’aprile del 2020 nel bel mezzo della pandemia di Covid-19.

Durante una puntata di Verissimo, il ballerino ha rivelato di aver incontrato Valentina pochi giorni prima del suo ricovero in ospedale. Ha inoltre dichiarato che lei gli ha fatto visita quotidianamente per tutti i due mesi di degenza.

Ivan Cottini ha dichiarato che la figlia Viola è la sua badante, in grado di comprendere a fondo la sua condizione. Ha notato che, a volte, è Viola a spingere la sua sedia a rotelle in avanti. Ivan ha inoltre affermato che è una vera sfida stare al passo con la crescita di un bambino.