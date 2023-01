Chi è la sorella di Tommaso Zorzi che pubblicizza un vibratore?

Gaia, sorella di Tommaso Zorzi, ha recentemente postato una pubblicità di un vibratore di una nota marca, che iniziava parlando del concetto di vivere da soli. Prima che vi sentiate a disagio o pensiate che il post sia imbarazzante, è importante riconoscere che si tratta semplicemente di un altro modo per prendersi una pausa per se stessi durante la giornata.

La donna ha raccontato la sua storia con una notevole combinazione di ironia e schiettezza, in vari momenti della giornata e in vari contesti della vita quotidiana.

A pensarci bene, si può riflettere sulla disparità tra la lettura di un libro e il piacere di sé. Entrambe le attività possono essere svolte da soli, con il potenziale aiuto di una fonte esterna, per separarsi dal mondo esterno. In confronto, il piacere di sé può essere più stimolante della lettura di un libro.

Dopo aver applicato una maschera di bellezza, molte persone la trovano un ottimo modo per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Anche se non offre le stesse caratteristiche di un dispositivo vibrante con più modalità, è comunque un modo efficace per prendersi del tempo per sé.

Questo marchio sa che non tutti hanno il lusso di prendersi 15 minuti per sé ogni giorno. Nei giorni in cui si va di fretta e si ha bisogno di fare la doccia in fretta, il vantaggio aggiuntivo dei loro prodotti è l’impermeabilità. In questo modo, anche quando si va di fretta, c’è sempre un momento da dedicare a se stessi.