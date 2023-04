Chi è Lino Patruno: età, figli, moglie, Oggi è un altro giorno

Lino Patruno: Il Cabarettista e Musicista Italiano di Successo

Martedì 25 aprile, Lino Patruno sarà ospite del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Ma chi è Lino Patruno e cosa sappiamo sulla sua carriera e vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Lino Patruno

Lino Patruno, il cui vero nome è Michele Patruno, è nato a Crotone il 27 ottobre 1935. Con quasi 88 anni e il segno zodiacale dello Scorpione, Patruno è un cabarettista e musicista italiano di successo, nonché cofondatore del gruppo I Gufi.

Da giovane, si è trasferito prima a Roma e poi a Milano, dove nel 1954 ha iniziato a esibirsi come cantante e musicista jazz. Nel 1964, ha fondato il gruppo I Gufi insieme a Nanni Svampa, Roberto Brivio e Gianni Magni. Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1969, Patruno ha continuato la sua carriera come cabarettista e musicista, realizzando anche serie televisive di successo per la Rai, come “La mia morosa cara”, “Addio tabarin”, “Un giorno dopo l’altro” e “Una bella domenica di settembre”.

Nel 1977, Patruno ha partecipato alla trasmissione “Portobello” di Enzo Tortora e, nel 1992, ha candidato alla Camera dei Deputati nella lista con Marco Pannella, senza essere eletto. Il musicista ha anche partecipato a molti festival di grande importanza, come Sanremo, Nizza e Brenda, dove è sempre stato apprezzato per la sua musica.

Vita privata di Lino Patruno

Lino Patruno è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. Non abbiamo informazioni dettagliate sulla sua vita intima e personale, ma Patruno ha sempre mantenuto il massimo riserbo. In un’intervista, ha dichiarato di aver avuto molte donne e di aver fatto molte conquiste, ma ha affermato che non era elegante parlare di numeri.

Attualmente, Patruno vive a Roma ed è stato un grande amico del cantante Luigi Tenco.