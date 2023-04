Lino Patruno e I Gufi: componenti del gruppo, età, canzoni

Martedì 25 aprile, il talentuoso cabarettista e musicista, Lino Patruno, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno, “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. Ma chi è Lino Patruno e cosa lo rende così speciale?

Lino Patruno è uno dei fondatori del gruppo musicale I Gufi, che ha fatto la storia della musica italiana.

I Gufi: Un Gruppo Musicale di Successo

I Gufi è un gruppo musicale che ha fatto la sua comparsa negli anni ’60. La prima formazione del gruppo si è avuta nel 1964, quando Nanni Svampa, un musicista appena entrato nel mondo musicale milanese, ha incontrato Lino Patruno. I due hanno instaurato un’amicizia e hanno cominciato a collaborare, uniti dalla loro passione per la musica, in particolare per il jazz.

Insieme a Roberto Bivio e Gianni Magni, i due fondatori hanno dato vita a I Gufi, il gruppo che avrebbe catturato l’attenzione del pubblico con il suo successo. Il loro primo album, “Milano Canta”, è stato fortemente influenzato dallo stile di Nanni Svampa, nativo di Milano.

I Componenti di I Gufi

I Gufi erano composti da:

Nanni Svampa, il cantastorie, che cantava la Milano dialettale

Lino Patruno, il cantamusico, un jazzista molto apprezzato

Gianni Magni, il cantamimo, proveniente da una famiglia di origini circensi, prematuramente scomparso nel 1992.

Roberto Bivio, il cantamacrabo, appassionato di operetta e autore di testi originali.

Grazie all’ambiente culturale stimolante dell’epoca, I Gufi hanno saputo divertire il pubblico con spettacoli come “Il Cabaret dei Gufi”, “Milano Canta volume 2” e molti altri. Con la rivoluzione del 1968, hanno portato il loro spettacolo più irriverente “Non spingete, scappiamo anche noi”, che è diventato un successo. Tuttavia, nel 1969, il gruppo si è sciolto a causa della mancanza di feeling tra i membri.

Brevemente riunitisi nel 1981, i membri di I Gufi hanno continuato le loro carriere individuali, lasciando un segno indelebile nella storia della musica italiana.