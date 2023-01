Chi è Louis Garrel? Età, moglie, figlia e Laetitia Casta

Louis Garrel, marito della modella e attrice francese Laetitia Casta, ha avuto una carriera e una vita privata di successo. Questo articolo analizza la relazione di Louis Garrel con Laetitia Casta, la loro figlia e la sua età.

L’11 aprile uscirà in tutte le sale italiane il film francese di genere sentimentale “L’uomo fedele”, diretto e interpretato da Louis Garrel. Con Garrel nel film c’è anche la moglie, la famosa top model e attrice francese Laetita Casta. In attesa dell’uscita del suo ultimo film in Italia, cerchiamo di conoscere meglio l’attore e regista francese esplorando la sua carriera professionale e la sua vita privata.

Carriera nel mondo dello spettacolo

Louis Garrel, nato il 14 giugno 1983 a Parigi, è figlio del regista Philippe Garrel e dell’attrice Brigitte Sy, nonché nipote del celebre attore francese Maurice Garrel. Cresciuto in un ambiente cinematografico, Louis è stato esposto all’industria fin da piccolo, debuttando nel film del padre “Les Baisers de secours” all’età di sei anni nel 1989. Durante l’adolescenza ha frequentato dei corsi per approfondire i suoi studi di recitazione.

Successivamente, si è iscritto al Lycée Fénelon di Parigi per proseguire gli studi, ma ha scelto di rinunciare al diploma per frequentare il Conservatorio Nazionale Superiore d’Arte Drammatica di Parigi, dove si è diplomato nel 2004.

Louis ha ottenuto il suo primo ruolo cinematografico importante nel 2001, quando ha recitato in “Ceci est mon corps” di Rodolphe Marconi. A partire dal 2003, ha partecipato a due film incentrati sulle rivolte studentesche del maggio francese del 1968: “The Dreamers – I sognatori” di Bernardo Bertolucci e “Les Amants réguliers” di suo padre, Philippe Garrel. Nel 2005, la sua interpretazione nel film del padre gli è valsa un Premio César come migliore promessa maschile.

Nel 2017, Louis ha ottenuto una nomination ai César e ha vinto il Premio Lumières come miglior attore per il suo ruolo nel film di genere biografico “Il mio Godard”. In precedenza, Louis aveva recitato in numerosi film al fianco di alcuni dei più rinomati attori francesi.

Vita privata di Louis Garrel

Louis Garrel ha avuto una relazione con l’attrice Valeria Bruni Tedeschi per diversi anni, durante i quali hanno adottato una bambina africana, Celine. Dopo la fine della loro relazione nel 2015, l’attore francese ha avuto una relazione con la top model e attrice francese Laetitia Casta, che è culminata nel loro matrimonio nel giugno 2017 a Lumio, in Corsica, con una cerimonia privata. Si è trattato del primo matrimonio per entrambi gli attori. Prima di Garrel, Laetitia ha avuto una relazione a lungo termine con l’attore italiano Stefano Accorsi, con cui ha due figli, Athena e Orlando.