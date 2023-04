Chi è Luca figlio di Sabrina Salerno? Età, lavoro e padre

Sabrina Salerno presenta al mondo il suo Luca, nato dall’unione con l’industriale veneto Enrico Monti.

Sabrina Salerno ha svelato per la prima volta Luca, il suo unico figlio, condividendo alcune immagini con lui su Instagram. Le foto sono state pubblicate in occasione di un articolo sul settimanale Chi, dove la showgirl ha discusso del loro legame, rivelando anche alcuni particolari sulla vita del ragazzo.

Luca, il splendido figlio di Sabrina Salerno

Nato dall’amore tra Sabrina Salerno e l’industriale veneto Enrico Monti, Luca è l’unico figlio della coppia. Salerno ha sempre cercato di tenerlo al riparo dai riflettori, ma ora che ha compiuto 18 anni ha deciso di presentarlo al mondo: il giovane è infatti al centro, insieme alla madre, di un articolo dedicato a entrambi su Chi.

Sabrina ha scelto di parlare del figlio per la prima volta, descrivendo il loro legame speciale e delineando un ritratto inedito del ragazzo. “È l’unica persona che riesca a farmi tacere, ha una saggezza che a volte mi sorprende, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, abbastanza analitico”, ha confidato al magazine.

Le immagini della cantante insieme al figlio hanno rapidamente fatto il giro dei social e molti hanno elogiato la straordinaria bellezza del giovane Luca. Biondo, occhi azzurri, fisico scolpito, Luca è sempre stato lontano dal mondo scintillante dello spettacolo, mantenendo la sua riservatezza.

Madre Sabrina non potrebbe essere più fiera: Luca è un ragazzo con mille sogni, desideroso di mettersi alla prova. Dopotutto, ha appena compiuto 18 anni – è nato nell’aprile del 2004 – e ha un futuro luminoso davanti a sé: “Per un po’ ha pensato di intraprendere la carriera militare – ha raccontato Salerno – poi è appassionato di arte, di sport, tra poco andremo a visitare alcune università, magari Economia, magari andrà all’estero, per me se lui è felice può andare anche da solo sui ghiacci”.

Luca Monti, i suoi interessi e l’affetto per la madre Sabrina

Il figlio di Sabrina Salerno ha molti interessi, è appassionato di sport e in particolare di pugilato. “Al primo incontro pensavo di svenire, non riuscivo nemmeno a distinguere chi fosse lui e chi fosse l’altro. Poi dal secondo incontro è andata meglio, anche se quando prende un colpo è come se lo prendessi io”, ha confidato a Chi la cantante.

Per ora, seguire le orme della madre non è nei suoi piani: il ragazzo è molto riservato e il mondo dello spettacolo non gli si addice. Anche il rapporto con i social non è dei migliori, poiché di recente, come raccontato da Salerno, Luca ha ricevuto degli attacchi (probabilmente legati alla sua notorietà) che ha preferito ignorare. “Gli ho detto: ‘Andiamo alla polizia postale’. Lui mi ha guardato dritto negli occhi: ‘Mamma, a me non importa, andiamo a vedere una mostra in un museo invece di perdere tempo a denunciare certi imbecilli’. Ecco, lui è uno che riflette e mi ha fatto un discorso che prevale su tutto”.