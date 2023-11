Chi è Luca Gaudiano? Età, altezza, fidanzata, figli e Tale e quale show

Luca Gaudiano, noto semplicemente come Gaudiano, è un cantautore italiano che ha guadagnato popolarità grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani e al Festival della Canzone Italiana nel 2021. In questo articolo, approfondiremo la sua vita, carriera e presenza sui social media.

Nome: Luca Gaudiano (noto come Gaudiano)

Data di nascita: 3 dicembre 1991

Luogo di nascita: Foggia

Età: 31 anni

Professione: cantautore

Profilo Instagram:@gaudiano___

Biografia di Luca Gaudiano

Nato a Foggia il 3 dicembre 1991, Luca Gaudiano ha sempre avuto una passione per la musica. Dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione, diventando un cantautore molto apprezzato.





Vita Privata

Poco si sa sulla vita privata di Gaudiano. Sappiamo che sua madre è insegnante e che suo padre, un ingegnere, è scomparso a causa di un tumore. Gaudiano ha dedicato a lui la sua canzone “Polvere da sparo”. Ha un fratello di nome Emilio, sposato dal 2020. Riguardo alla sua vita sentimentale, non si sa se attualmente sia fidanzato o single.

Presenza sui Social Media

Gaudiano è attivo su diverse piattaforme social come Facebook e Instagram, dove condivide la sua musica e i suoi progetti lavorativi.

Carriera Musicale

La carriera di Gaudiano è ricca di tappe significative. Ha iniziato a suonare la chitarra grazie a suo padre e non si separa mai dal suo strumento. Dopo gli studi a Roma e Milano, ha iniziato a dedicarsi seriamente alla musica con l’aiuto del produttore Francesco Cataldo.

Il 2020 segna l’inizio ufficiale della sua carriera con la pubblicazione del suo primo 25 giri digitale, contenente brani come “Le cose inutili” e “Acqua per occhi rossi”. Oltre alla musica, Gaudiano ha partecipato a vari musical, tra cui “Ghost”, tratto dall’omonimo film, e il musical fashion show “Men in Italy”.

La sua partecipazione ad AmaSanremo e la finale a Sanremo Giovani gli hanno permesso di partecipare al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Polvere da sparo”, vincendo nella categoria giovani.

Discografia

Gaudiano ha pubblicato un album in studio nel 2022, intitolato “L’ultimo fiore”. Tra i suoi brani più noti, ci sono “Le cose inutili”, “Acqua per occhi rossi” e “Polvere da sparo”, pubblicati nel 2020, e “Rimani”, pubblicato nel 2021. Nel 2022 ha pubblicato “Oltre le onde”, “100 kg di piume” e “L’ultimo fiore”.

Gaudiano a Tale e Quale Show

Nel 2023, Gaudiano fa ritorno alla ribalta partecipando a Tale e Quale Show. La giuria del programma è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgiolgio, con la possibile presenza di un ospite a sorpresa in ogni puntata.

Tra i partecipanti di Tale e Quale Show 2023, ci sono anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che tornano per una nuova edizione del popolare programma di Rai 1.

In conclusione, Luca Gaudiano è un talentuoso cantautore italiano che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua musica e la sua personalità genuina. Continuate a seguirlo per non perdere le sue future novità musicali.