Chi è Maria Maddalena Gnudi moglie di Antonio Alabanese? Età, lavoro e figli

Maria Maddalena Gnudi, l’amata moglie del talentuoso attore Antonio Albanese, non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo.

Nata a Pesaro il 13 marzo 1979, Maria Maddalena Gnudi è una persona estremamente riservata. Seguendo le orme del padre, ha conseguito un master in diritto tributario nazionale. Quando ha incontrato Antonio Albanese, la sua vita è cambiata per sempre; prima era sposata con un finanziere, Emile Karrat, ma il matrimonio è durato poco. Antonio e Maria si sono sposati e nel 2010 è nato il figlio Leonardo. La storia d’amore di Maria e Antonio è una storia di vera passione e devozione!

Biografia

Antonio Albanese, nato a Olginate il 10 ottobre 1964, è un appassionato attore, regista, comico, cabarettista, scrittore, imitatore e doppiatore. La sua carriera inizia nei primi anni Ottanta, conducendo un programma radiofonico chiamato Magic Moment dedicato alla musica rock su Onda Radio Olginate e Radio Cristal di Lecco. Nel 1991 si diploma alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, ma ben presto capisce che la sua vera passione è la comicità. Si esibisce nel piccolo teatro di Zelig a Milano e sul palcoscenico della “Zanzara d’oro” a Bologna, facendosi apprezzare per i suoi divertenti monologhi con personaggi da lui creati. Ha debuttato come cabarettista a Il TG delle vacanze su Canale 5 nel ruolo di un inviato dalle montagne. In seguito, è stato ospite fisso del varietà condotto da Paolo Rossi Su la testa! (del 1992), con i personaggi di Alex Drastico ed Epifanio. Antonio Albanese è un appassionato attore, regista, comico, cabarettista, scrittore, imitatore e doppiatore, e la sua passione per la comicità è evidente in ogni spettacolo.