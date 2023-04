Chi è Massimo Ghini? Moglie, età, figli, vita privata e carriera

Massimo Ghini è una superstar assoluta della televisione e del teatro italiano, amato da migliaia di fan devoti che lo ammirano da anni! Il suo fascino, la sua arguzia e il suo talento fenomenale lo rendono una delle figure più ammirate del settore.

Massimo Ghini è un marito e un padre devoto che ha ottenuto un enorme successo nella sua carriera. È un uomo misterioso, che tiene nascosta la sua vita privata e la sua età. Ciò che si sa è che è un partner e un genitore amorevole per la moglie e i figli.

Massimo Ghini, attore appassionato nato a Roma il 12 ottobre 1954, ha iniziato la sua carriera come animatore in villaggi turistici. La sua passione per il cinema si accende nel 1980, quando debutta in Speed Cross di Stelvio Massi. A questo segue un’interpretazione ancora più impressionante in Segreti segreti (1984) di Giuseppe Bertolucci.

La sua passione per la televisione inizia nel 1981 con il film Anna Kuliscioff e l’anno successivo è felicissimo di partecipare a Delitto di Stato. Questo dà il via a una carriera di grandi successi e soddisfazioni con la partecipazione a molti film di successo.

Grazie a un talento e a una versatilità senza pari, gli vengono costantemente offerti ruoli più consistenti, come nel film Senza pelle di Alessandro D’Alatri, dove interpreta il ruolo di un autista di autobus sposato con una bella donna. Oppure in Celluloide di Carlo Lizzani, dove fa rivivere con passione e dedizione il viaggio di Roberto Rossellini nella realizzazione di Roma città aperta.

Il film di Francesco Rosi, La tregua, gli è valso il primo successo e riconoscimento internazionale. Nel 1999, Franco Zeffirelli, che aveva già lavorato con lui in teatro, gli affida il ruolo di suo padre nel film autobiografico Un tè con Mussolini, tratto dal libro del regista stesso. È stato un onore incredibile e l’occasione di una vita!

Nel 2000 ha avuto il privilegio di lavorare al fianco di alcune delle stelle più brillanti del settore, come Sean Penn e Anne Bancroft, nel capolavoro di Philip Haas Una notte per decidere. Ha interpretato il ruolo di Beppino Leopardi, un potente leader fascista a Firenze durante l’imminenza della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, è nelle produzioni televisive che ha brillato veramente negli anni 2000, in particolare quando ha interpretato il giovane Angelo Roncalli in Pope John nel 2001.

Segue con entusiasmo il dottor Manson nel magnifico remake di Fabrizio Costa del celebre sceneggiato La cittadella; l’innovatore italiano del telefono, Antonio Meucci, è stato protagonista di uno sceneggiato televisivo nel 2005; e Galeazzo Ciano nella miniserie dedicata a Edda Ciano.

Nel 2006, insieme a Lunetta Savino, è protagonista dell’avvincente fiction Raccontami, diretta da Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. Successivamente, nel 2007, è stato protagonista di Piper, di Carlo Vanzina; nel 2008 è stato Dottor Clown; nel 2009 ha recitato in Sui tuoi passi e in Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro; nel 2010 ha brillato in Gli ultimi del Paradiso.

Massimo Ghini: vita privata

Nel 1986 ha vissuto un anno di storia d’amore con Sabrina Ferilli, per poi sposarsi con Nancy Brilli.

Dalla relazione intensa e appassionata con Federica Lorrai sono nati i bellissimi gemelli Camilla e Lorenzo, nel 1994.

Con Paola Romano è felicemente sposato dal 2002 e ha avuto due splendidi figli, Leonardo e Margherita.

Fin da giovani, lui e Fabrizio Bentivoglio sono stati grandi amici, legati dalla comune passione per la recitazione.

Adora Unforgettable di Nat King Cole, che gli fa rivivere un momento indimenticabile della sua vita.