Chi è Michelle Causo? La storia del giovane coinvolto nell'omicidio di una 17enne - Controcopertina

Alla scoperta della vita del ragazzo coinvolto nell’omicidio di Michelle Causo

Ulteriori dettagli sul presunto assassino e la sua vita sconcertante

Il terribile omicidio di Michelle Causo continua a suscitare scalpore

Il tragico omicidio di Michelle Causo, la giovane di soli 17 anni uccisa a Roma da un suo coetaneo, rimane al centro dell’attenzione. Finalmente, sono emerse informazioni riguardanti il presunto assassino e la sua vita. Il sito Leggo ha rivelato questi dettagli, dopo essersi precedentemente concentrato sulle testimonianze dei vicini di casa del ragazzo, uno dei quali l’aveva addirittura incrociato mentre trasportava un sacco nero contenente il corpo della vittima.

Le sconcertanti parole del vicino di casa

Dopo l’omicidio di Michelle Causo, il presunto assassino della ragazza ha pronunciato delle parole inquietanti al suo vicino di casa: “Ho parlato con lui perché non riuscivo a passare, e mi ha detto di scavalcare il sacco che bloccava l’uscita. Gli ho anche chiesto se avesse bisogno di aiuto per trasportarlo e cosa ci fosse dentro. Lui ha risposto ‘del pesce’. Questo mi ha insospettito, quindi ho subito chiamato la polizia.” Tuttavia, ora abbiamo accesso a ulteriori dettagli sulla sua identità.

L’identità del presunto assassino di Michelle Causo

Dopo l’omicidio di Michelle Causo, un compagno di classe della minorenne ha fornito alcune informazioni senza menzionare direttamente l’assassino, concentrandosi esclusivamente sulla vittima: “Era nella mia classe, una ragazza tranquilla, forse un po’ agitata, ma come tutti noi. Era la tipica ragazza di periferia.” Sembra che la 17enne abbia lottato per la sua vita, ma purtroppo la furia omicida del suo coetaneo ha prevalso.

Leggo ha ora fornito ulteriori aggiornamenti sul ragazzo accusato dell’omicidio di Michelle Causo. Si sapeva già che aveva origini dello Sri Lanka e che aveva 17 anni, proprio come la giovane vittima. Il presunto colpevole dell’omicidio e dell’abbandono del cadavere in un carrello della spesa vicino a dei cassonetti dell’immondizia sarebbe un trapper. Nei suoi video è possibile osservarlo mentre consuma marijuana. Inoltre, indossa abiti di marca e utilizza spesso emoticon raffiguranti coltelli e sangue.

La vita sconcertante del presunto assassino

Il ragazzo coinvolto nell’omicidio di Michelle Causo ha addirittura un album musicale su Spotify, le cui canzoni vertono principalmente su temi come la droga, il denaro e le ragazze. Uno dei brani significativi si intitola “Sai che non mi fermo con niente”. Inoltre, come riportato da Leggo, gode di una certa popolarità su Instagram, dove conta più di 13.000 seguaci.