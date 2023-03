Chi è Morgan? Età, vero nome carriera, biografia, vita privata, ex mogli e figli

Unitevi a noi stasera quando Morgan sarà al centro del programma di Loretta Goggi “Benedetta Primavera”. Il celebre cantante italiano si esibirà in alcuni dei suoi successi più amati e racconterà i trionfi e le difficoltà della sua carriera. Non perdetevi questa affascinante serata!

Scoprite lo straordinario viaggio del cantautore, dalle sue umili origini ai suoi più grandi successi, compresa la sua vita privata. Dal cuore spezzato alle figlie, esploriamo la storia della vita di Morgan!

Morgan è una figura iconica i cui risultati sono ineguagliabili. I suoi successi di carriera sono rinomati e la sua vita privata è stata piena di trionfi. Ha avuto diverse ex coniugi e figlie, ognuna delle quali ha lasciato il proprio segno nella sua vita.

Fin da piccolo, Marco Castoldi – noto professionalmente come Morgan – si è appassionato alla musica. Ha iniziato imparando a suonare la chitarra, per poi passare al pianoforte e iscriversi a un conservatorio, anche se non ha terminato gli studi. Nato a Milano nel 1972, il cantautore e musicista italiano ha continuato a farsi un nome nell’industria musicale.

Appassionato di rock, le sue ispirazioni musicali sono i Depeche Mode, David Bowie e Jim Morrison. Nel 1988 è stato profondamente colpito dal tragico suicidio del padre, che lo ha spinto a concentrarsi sulla sua carriera artistica come forma di sfogo emotivo.

I Blu Vertigo sono stati fondati da lui nel 1991, dando il via alla sua carriera. Quattro anni dopo viene pubblicato l’album di debutto Acids and Bases, che ottiene un buon successo. Tuttavia, è stato il loro secondo album Metallo non metallo che li ha veramente spinti verso la fama, facendoli vincere l’MTV Music Award come miglior gruppo italiano.

Nel 2001, i Blu Vertigo pubblicano Pop Tools, una compilation delle loro migliori canzoni, tra cui brani inediti e non, come L’assenzio. Questa canzone ha ottenuto un riconoscimento quando si è classificata ultima al Festival di Sanremo.

Dopo il successo, Morgan ha intrapreso una carriera da solista, lanciando nel 2003 il suo album di debutto Canzoni dell’appartamento, che gli è valso il premio Tenco. La sua fama è cresciuta ulteriormente quando è diventato giudice di popolari programmi musicali come Amici, X Factor e The Voice of Italy.

La storia sentimentale di Morgan è ben documentata. Ha avuto una relazione duratura con Asia Argento per sei anni e hanno avuto una figlia, Anna Lou. Dopo la fine della loro relazione, ne ha iniziata una nuova con Jessica Mazzoli e hanno avuto un’altra figlia. Purtroppo, le due madri hanno accusato Morgan di non essersi occupato adeguatamente delle loro figlie dopo la loro rottura.