Chi è Mr. Rain? Età, fidanzata, vero nome e carriera

Dopo il successo a X-Factor, la cantante punta a esibirsi sul palco dell’Ariston.

Mattia Balardi (nato il 19 novembre 1991), conosciuto professionalmente come Mr.Rain, è un rapper e produttore discografico italiano di 32 anni. Dopo la partecipazione a X Factor, si esibirà a Sanremo 2023 con il brano “Supereroi”. L’anno scorso ha partecipato alla serata delle cover del Festival, interpretando “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco con Highsnob e Hu. La sua canzone più popolare è Fiori di Chernobyl. È uno dei profili più ricercati sui social media, con fan di tutte le età. Mr. Rain è davvero un supereroe.

Mr. Rain è un individuo degno di nota.

Mr. Rain ha debuttato nel 2011 con il mixtape Time 2 Eat. Nel 2013 ha tentato di partecipare alle selezioni di X Factor, venendo inizialmente scartato, per poi essere riselezionato, ma alla fine ha abbandonato la competizione. Nel corso degli anni si è affermato come uno dei più noti rapper italiani, avendo collaborato con artisti di rilievo come J-Ax, Fedez, Emis Killa, Annalisa, Fabri Fibra e Salmo. Nel 2015 è uscito il suo primo album autoprodotto, “Memories”, con il singolo “Carillon” che ha raccolto milioni di visualizzazioni su YouTube. Anche i successi successivi, come “Even the Great Cry” e “Hypernova”, hanno riscosso successo.

Il 17 maggio 2019 viene pubblicato il singolo La somma, una collaborazione con Martina Attili, che viene successivamente certificato oro. Il 13 marzo 2020 viene pubblicato il singolo Fiori di Chernobyl, che raggiunge la seconda posizione della classifica Top Singles.

Si è parlato di una potenziale relazione sentimentale tra Mr. Rain ed Elisabetta Gregoraci.

Non si sa molto della sua vita privata, poiché è un individuo molto riservato e preferisce usare i social media per scopi professionali. Detto questo, di recente è stato al centro di una vicenda di gossip: il suo nome è stato collegato a quello di Elisabetta Gregoraci, una concorrente del Gf Vip. Uno striscione con una frase di una sua canzone è volato nel cielo sopra la casa di lei e si è ipotizzato che si trattasse di un dolce gesto da parte del cantante. Lui, però, ha smentito e in seguito è stato rivelato che si trattava di un messaggio di un altro uomo che aveva una relazione sentimentale con la Gregoraci.