Chi è Nicolas Maupas? Età, carriera, origini, fidanzata, Mare Fuori 3

Nicolas Maupas è un giovane attore molto apprezzato, soprattutto dal pubblico più giovane. Ha raggiunto la notorietà grazie alle sue apparizioni in diverse serie televisive Rai. Per capire meglio la sua vita e la sua carriera, ecco una breve panoramica su chi è.

Nicolas ha dimostrato il suo talento in produzioni come Mare Fuori e Un Professore, in cui ha interpretato ruoli degni di nota e ha ottenuto il riconoscimento del pubblico. Debutterà al Festival di Sanremo come ospite, offrendo l’opportunità di conoscere la sua vita privata e professionale.

Nicolad Maupas è un individuo di una certa età, origine, peso e altezza. È disponibile una breve biografia della sua vita e il suo account Instagram.

Nome completo: Nicolas Maupas

Data di nascita: ottobre 1998

Luogo di nascita: Milano, Italia

Età: 24 anni

Professione: Attore

Altezza: 185 cm

Profilo Instagram ufficiale: @nicolas_maupas

Nicolas Maupas è nato a Milano nell’ottobre del 1998, anche se la data esatta è sconosciuta. Suo padre, noto graphic designer, è di origine francese, mentre sua madre è una giornalista italiana originaria della Sicilia. Nicolas è cresciuto a Magenta, un paese in provincia di Milano.

Nicolas ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione in giovane età. Oltre a dedicarsi alla recitazione, Nicolas si è iscritto all’Accademia 09 di Milano per approfondire i suoi studi nel campo della recitazione e del doppiaggio.

La carriera di Nicolas Maupas comprende un periodo in mare e una cattedra.

Nel 2019, Nicolas Maupas ha fatto la sua prima incursione in televisione entrando nel cast della popolare serie di Rai 2 Mare Fuori. Le sue impressionanti capacità recitative hanno attirato l’attenzione di rinomati registi e produttori della Rai, portandolo a partecipare alla serie Nudes l’anno successivo.

Nel 2021, Nicolas ottiene il ruolo di Simone Balestra, uno dei protagonisti della fiction di Rai 1 Un professore. Successivamente, riprende il suo ruolo in Mare Fuori per la seconda e la terza stagione, poi rilasciata su Netflix. Nel 2022 ha ricevuto il premio Next Generation come miglior attore rivelazione alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nicolas Maupas a Sanremo 2023

In occasione della conferenza stampa per la terza stagione di Mare Fuori, il cast ha espresso il desiderio di esibirsi al Festival di Sanremo 2023 con la canzone della colonna sonora, O’ Mare Fuori, cantata dal protagonista della serie Matteo Paolillo. Amadeus ha avuto il piacere di invitare gli attori a salire sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 10 febbraio.

Nicolas Maupas, vita sentimentale: fidanzata

Nicolas è stato impegnato a lungo con Ludovica Coscione, attrice napoletana. I due si sono conosciuti lavorando insieme sul set di Mare Fuori, in cui lei interpreta il ruolo di Teresa. Secondo un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la relazione tra i due è giunta al termine.