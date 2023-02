Chi è Carmine Recano? Età, moglie e figli di Massimo di Mare Fuori 3

Sono state rivelate ulteriori informazioni sulla vita privata di Carmine Recano, l’attore che interpreta Massimo in Mare Fuori 3.

Mare Fuori 3 tornerà il 1° febbraio, portando con sé l’attesissima fiction di Rai Play sul carcere minorile di Napoli. Carmine Recano, noto attore che nella serie interpreta il commissario Massimo Valenti, è uno dei protagonisti. Nonostante la sua fama, si sa molto poco della vita privata dell’attore napoletano. Recano ha due figli, ma non si conosce l’identità della madre. In un’intervista a Vanity Fair, ha rivelato che il suo primo figlio è nato nel marzo 2020 e il secondo, una figlia, nel 2022. Ha anche condiviso il suo obiettivo di essere un padre solidale ed equilibrato, esprimendo lealtà e coerenza. A parte questo, Recano è molto riservato, anche su Instagram dove pubblica soprattutto contenuti relativi alla sua vita professionale. Tuttavia, è chiaro che ha una famiglia a cui tiene molto.

Carmine Recano: carriera

Carmine Recano è un noto attore, nato a Napoli il 28 novembre 1980. Il suo debutto cinematografico è avvenuto in Un nuovo giorno di Aurelio Grimaldi, ma la notorietà è arrivata grazie alla televisione con il ruolo di Ciro Gambardella in Un posto al sole. Da allora, Recano ha avuto una carriera di successo nel cinema, nella televisione e nel teatro. Ha collaborato con il famoso regista Ferzan Ozpetek in film come Le fate ignoranti e La dea fortuna. In televisione, Recano ha recitato in Don Matteo 2, Carabinieri 7, Un medico in famiglia 4, Capri, Il clan dei camorristi, La nuova squadra e Un’altra vita. Più recentemente, ha recitato in La porta rossa e Sopravvissuti. Il suo ruolo più importante è però quello del commissario Massimo Valenti in Mare Fuori 3, che tornerà presto su Rai Play.