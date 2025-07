Pier Silvio Berlusconi rivela: perché volevo Stefano De Martino su Canale 5 e cosa c’entra Affari Tuoi

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, l’8 luglio, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della rete, ha condiviso alcune riflessioni sul successo del programma di Rai1 Affari Tuoi. Il format, che da anni domina l’access prime time della televisione italiana, è stato oggetto di commento da parte di Berlusconi, il quale ha riconosciuto i risultati ottenuti nonostante le sue perplessità sulla natura del gioco. Inoltre, ha rivelato che in passato c’erano stati contatti con Stefano De Martino, attuale conduttore del programma, per un progetto su Canale 5. Tuttavia, la trattativa non è andata a buon fine a causa della mossa di Amadeus, che ha lasciato la conduzione dello show aprendo la strada al collega.





Nel corso dell’evento, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato come Affari Tuoi sia un format di successo internazionale, capace di conquistare il pubblico in diversi paesi del mondo. “È un fornetto internazionale, di successo in tutti i paesi del mondo”, ha dichiarato, evidenziando la forza del format nell’attirare milioni di telespettatori. Nonostante ciò, ha espresso alcune riserve sulla natura del gioco: “Si vincono premi senza particolari meriti”. Queste dichiarazioni mettono in luce un certo scetticismo nei confronti della tipologia di intrattenimento proposta dal programma, che si basa principalmente sulla fortuna piuttosto che sulle competenze dei partecipanti.

Un altro punto interessante emerso durante la presentazione riguarda la trattativa con Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi da meno di un anno. Berlusconi ha confermato che Mediaset aveva avviato negoziazioni con l’ex ballerino per un progetto legato all’access prime time di Canale 5. Tuttavia, il passaggio di De Martino su Rai1 ha interrotto le discussioni. “È stato Amadeus a fare il crack e ad aprirgli la strada”, ha spiegato Berlusconi, riferendosi alla decisione di Amadeus di lasciare la conduzione del programma. Con un sorriso, ha poi aggiunto: “Al suo posto avrei fatto la stessa scelta”.

La scelta di Rai1 di affidare la conduzione di Affari Tuoi a Stefano De Martino si è rivelata vincente. Il conduttore ha saputo portare il suo stile personale al programma, contribuendo al suo successo. Un esempio emblematico è rappresentato dalla puntata del 20 gennaio, in cui il game show ha raggiunto un picco di ascolti con oltre 7 milioni di telespettatori e uno share del 32,3%. Questi numeri dimostrano non solo la forza del format nell’access prime time, ma anche il crescente apprezzamento verso la conduzione di De Martino.

Il successo di Affari Tuoi sotto la guida di Stefano De Martino è stato accolto positivamente anche da Pier Silvio Berlusconi, che ha riconosciuto i risultati ottenuti dal programma e dal nuovo conduttore. “Detto ciò, hanno successo e tanto di cappello”, ha affermato l’amministratore delegato Mediaset, mostrando rispetto per il lavoro svolto da Rai1 e dal team del programma.

La vicenda mette in evidenza le dinamiche competitive tra i principali network televisivi italiani e le strategie adottate per conquistare il pubblico dell’access prime time. La scelta di Rai1 di puntare su Stefano De Martino si è rivelata una mossa azzeccata, mentre Mediaset dovrà continuare a lavorare per proporre contenuti altrettanto accattivanti. Nel frattempo, il successo di Affari Tuoi resta un esempio di come un format consolidato possa adattarsi ai cambiamenti e continuare a catturare l’attenzione degli spettatori.