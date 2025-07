Maschera vaginale di Belén Rodriguez: quanto costa e com’è fatta

La celebre showgirl Belén Rodriguez, nota per la sua presenza sui social e per le sue numerose attività imprenditoriali, ha recentemente aggiunto un nuovo prodotto alla linea del suo brand di bellezza Soy Rebeya. Si tratta di una maschera vaginale, chiamata Mia Libre, che promette di rivoluzionare il concetto di skincare intima. L’annuncio è stato fatto attraverso il profilo Instagram della stessa Rodriguez, dove ha condiviso un video dimostrativo del prodotto e ha spiegato le sue caratteristiche.





La maschera Mia Libre è stata pensata per prendersi cura della zona vulvare femminile, offrendo idratazione, sollievo e migliorando il comfort della pelle. Ogni scatola del prodotto contiene tre maschere, ideali per seguire un ciclo completo di trattamento. La confezione, dal design elegante e minimalista, è bianca con scritte bordeaux e ha una forma che richiama una farfalla, elemento che si ritrova anche nel design della maschera stessa.

“Il mio corpo, il mio ritmo, la mia essenza, Rebeya” è la frase che Belén Rodriguez ha utilizzato per presentare il prodotto sui suoi canali social. Queste parole sottolineano l’importanza di prendersi cura di sé in modo naturale e costante. La maschera Mia Libre è venduta sul sito ufficiale del marchio: la box da tre pezzi costa 50 euro, mentre una singola maschera è acquistabile al prezzo di 20 euro.

Una volta aperta, la maschera si presenta in tessuto bianco e conserva la forma di farfalla vista sulla confezione. La parte più ampia è progettata per essere posizionata sulla zona anteriore, mentre quella più stretta si adatta al fondoschiena. Ogni maschera è confezionata singolarmente per garantire massima igiene e prevenire contaminazioni da germi o batteri. Sul pacchetto sono riportati gli ingredienti e le istruzioni per l’uso.

Gli ingredienti principali di Mia Libre includono postbiotici SkinbacTM, fitocollagene e acido ialuronico, scelti per le loro proprietà benefiche sulla pelle. Questi componenti aiutano a idratare in profondità, lenire eventuali irritazioni e ridurre arrossamenti o fastidi, rispettando l’equilibrio naturale della pelle. Per ottenere i migliori risultati, basta applicare la maschera sulla zona interessata e lasciarla agire per circa 15 minuti. Già dalla prima applicazione si possono notare effetti positivi: la pelle appare più morbida e vellutata.

La scelta di dedicarsi alla skincare intima rappresenta un passo innovativo per Belén Rodriguez e il suo marchio Soy Rebeya, che continua a espandere la propria offerta nel settore beauty. Questo nuovo prodotto si inserisce in una tendenza crescente che punta a migliorare il benessere delle donne attraverso trattamenti mirati e personalizzati.

Mia Libre non solo si distingue per la sua funzionalità, ma anche per il suo design accattivante che riflette l’attenzione ai dettagli tipica del brand. La presentazione del prodotto ha suscitato grande interesse tra i fan della showgirl e tra gli appassionati di beauty, molti dei quali non vedono l’ora di provarla.

Il lancio della maschera vaginale rappresenta un ulteriore esempio dell’intraprendenza di Belén Rodriguez nel mondo dell’imprenditoria. Dopo aver fondato Soy Rebeya circa un anno fa, la showgirl continua a proporre prodotti che rispondono alle esigenze delle donne moderne, unendo estetica e funzionalità.

Con Mia Libre, Rodriguez si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della cura delle parti intime, spesso trascurate nella routine quotidiana di bellezza. Attraverso ingredienti innovativi e una formula studiata nei dettagli, il prodotto mira a offrire un’esperienza piacevole e benefica.

Il successo del lancio sui social dimostra quanto il tema della skincare intima sia rilevante e come possa trovare spazio nel mercato beauty. Il pubblico ha accolto con entusiasmo l’iniziativa di Belén Rodriguez, confermando ancora una volta la capacità della showgirl di intercettare le tendenze emergenti e trasformarle in opportunità imprenditoriali.