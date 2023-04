Chi è Patrick Hernandez: età, moglie, figli, canzoni famose, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Patrick Hernandez è un famoso cantante francese che si è fatto conoscere a livello mondiale per il suo intramontabile successo, Born to be alive. La canzone è stata accolta dal pubblico di tutto il mondo ed è diventata un classico dell’industria musicale.

Non sorprende che la canzone di Patrick Hernandez, Born to be Abraham, sia stata coverizzata da Elio e le storie tese. Approfondiamo la biografia, la carriera e la vita privata di Patrick Hernandez.

Una panoramica della biografia e del percorso professionale di Patrick Hernandez.

Patrick Hernandez è nato il 6 aprile 1949 da una famiglia senza background musicale. Sua madre era una contabile di origine italiana, mentre suo padre era un farmacista spagnolo. Mentre studiava all’università, Patrick iniziò a interessarsi sempre più alla musica e a esibirsi nelle sale da ballo.

Patrick Hernandez ha intrapreso un coinvolgente percorso professionale, collaborando con diverse band e pubblicando diversi dischi che hanno riscosso il favore del pubblico. Uno di questi gruppi era il Paris Palace Hotel, popolarmente conosciuto come PPH. Con questo gruppo, il cantante ha registrato 14 canzoni, tra cui la prima versione di Born to be alive.

Nonostante non sia mai stato pubblicato, Patrick Hernandez viene notato dal famoso produttore musicale Jean Van Loo, che gli offre un’opportunità unica di collaborazione in Belgio. Durante questo periodo, il successo della sua canzone simbolo portò Patrick Hernandez alla fama mondiale e al disco d’oro in Italia nel 1978.

La canzone ha ottenuto un successo globale, rimanendo in testa alle classifiche francesi per tre mesi nel 1979.

La vita privata di Patrick Hernandez non è di dominio pubblico.

Patrick Hernandez è molto discreto sulla sua vita privata, quindi le informazioni disponibili sono minime. Non ci sono notizie sulle sue relazioni sentimentali o se abbia figli. Tuttavia, un fatto interessante è che è apparso come corista e ballerino nel video musicale della sua canzone di maggior successo insieme a una giovane Madonna.