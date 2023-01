Chi è Patrizia De Blanck? Primo marito, vita privata e figli

La contessa Patrizia De Blanck è una figura molto nota nell’industria televisiva, conosciuta per il suo background aristocratico e per il suo stile di vita attivo. Nata a Roma nel 1940 dall’aristocratico veneziano Lloyd Dario e dall’ambasciatore cubano conte Guillermo De Blanck y Menocal, debutta in televisione a diciotto anni come valletta. Dopo alcune esperienze, si è presa una pausa di quarant’anni dal settore, dedicandosi alla famiglia e alla società romana. Nel 2002 è tornata in auge, partecipando come ospite fisso a Rai Chiambretti c’è, Domenica In e Radio 1. Ha inoltre partecipato a diversi programmi televisivi. Ha partecipato a diversi reality show, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, e ha partecipato anche ad alcuni film.

La sua vita privata è stata piuttosto tumultuosa. Nel 1960 sposò l’aristocratico britannico Anthony Leigh Milne, ma la coppia divorziò dopo che il marito fu trovato a letto con il suo migliore amico. Si fidanzò con l’imprenditore tessile Farouk El Chourbagi, che fu tragicamente assassinato nel gennaio 1964. Nel 1971 sposò il console di Panama Joseph Drommi, e la loro figlia, Jade, nacque un decennio dopo. La coppia è rimasta insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel 1999 a causa di un cancro. Inoltre, ha avuto brevi relazioni con Alessandro Onassis, gli imprenditori Raul Cardini e Mohamed Al Fayed, il cantante Yves Montand e gli attori Walter Chiari e Warren Beatty.

Il conte Guillermo De Blanck y Menocal, che ha adottato Llyod Dario e suo fratello Dario, non è il loro padre biologico. Si ipotizza che il genitore naturale sia Asvero Gravelli, un gerarca nazista morto nel 1956 che ebbe una relazione con Llyod Dario prima della sua unione con il conte cubano. Si ipotizza inoltre che si tratti del figlio primogenito di Benito Mussolini, avuto a 19 anni da una relazione con una donna sposata. Ad oggi non sono state trovate prove che confermino questa teoria. Domani, mercoledì 4 gennaio, Llyod Dario sarà ospite di Serena Bortone nella trasmissione di Rai 1 Oggi è un altro giorno per approfondire la questione.