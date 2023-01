Chi è Pierpaolo Pretelli fidanzato di Giulia Salemi? Età, lavoro e figli

Giulia Salemi è stata conquistata dal carismatico Pierpaolo Pretelli, protagonista del Grande Fratello Vip 5!

È adorata dai telespettatori del Grande Fratello vip 5, dove è diventata una celebrità popolare sui social media per il suo senso della moda e per la storia d’amore nata con il velino moro Pierpaolo Pretelli. Ora Giulia attende con ansia la conduzione del suo Salotto Salemi 2 su La5 dal 12 ottobre e a partire dalle 23.30 di ogni mercoledì sera, e sogna il matrimonio con Pierpaolo Pretelli.

Questo amore forte e indissolubile continua anche dopo la fine del reality, e Giulia spera in un impegno più formale, come il matrimonio. In un’intervista a Confidenze ha confessato che non si aspettava di trovare l’uomo della sua vita, ma Pierpaolo l’ha conquistata con la sua gentilezza, il suo fascino e le sue risate. Ora vivono insieme e i genitori di lei lo adorano. Giulia è in attesa di una proposta di matrimonio e di un anello, ed è fiduciosa che tutto arriverà a tempo debito.

Giulia Salemi desidera ardentemente legarsi a Pierpaolo Pretelli: come reagirà lui al suo ardente desiderio?

Pierpaolo Pretelli deve ancora fare la domanda a Giulia Salemi e professarle il suo amore. Ma perché sta esitando? C’è da dire che l’ex vip del Grande Fratello 5 è attualmente impegnato con i suoi impegni professionali, conducendo la festa del GFvip insieme a Soleil Sorge nell’ambito del Grande Fratello 7. Di certo, è solo questione di tempo prima che dichiari finalmente il suo amore appassionato per Giulia Salemi.

Affermatosi come velino moro di Striscia la notizia, il successo di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello vip 5 non ha fatto che crescere, mettendo in mostra il suo talento poliedrico con il ruolo di imitatore a Tale e quale show. Ora, i suoi sogni sono rivolti al ruolo di conduttore televisivo, in quanto conduce con passione il format web GFVIP party in streaming su Mediaset infinity.