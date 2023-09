Chi è Rebecca Staffelli? Età, padre, Instagram, altezza, figlia di, matrimonio, wikipedia e Grande Fratello

Rebecca Staffelli: Il Nuovo Volto del GF VIP8

La prossima edizione del Grande Fratello VIP8 si prepara a ricevere un nuovo ingresso nel suo cast. Rebecca Staffelli, giovanissima e figlia d’arte, sembra essere pronta a fare il suo debutto nel mondo dello spettacolo televisivo. Scopriamo chi è questa promettente concorrente e cosa ci riserva il suo futuro nel reality.

Il Profilo di Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli è una giovane influencer, attrice e conduttrice televisiva di Roma, nata il 21 maggio 1998 sotto il segno del Toro. Con occhi castani e capelli neri, Rebecca è figlia di Valerio Staffelli, noto inviato di “Striscia La Notizia,” e di Matilde Zarcone, conduttrice televisiva. La sua famiglia è unita e comprende anche suo fratello maggiore, Riccardo. L’influencer è soprannominata “Becky.”

Carriera e Lavoro

Rebecca Staffelli ha iniziato la sua carriera come influencer su YouTube, dove ha combinato la sua passione per lo spettacolo e la moda. Nel 2018, ha condotto il programma “Colpo di Tacchi” su La5. Inoltre, ha fatto il suo debutto come attrice nel film “Din Don 2,” trasmesso nel 2019 su Italia 1. La sua versatilità l’ha portata anche a lavorare come speaker per Radio 105 e come inviata per Amici.

Il Passo Verso il Grande Fratello 8

Dopo un periodo di pausa, Rebecca Staffelli ha pianificato di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare moda. Tuttavia, ha ricevuto un’opportunità irrinunciabile dalla produzione del Grande Fratello. Si unirà al GF8 in una veste speciale, non come concorrente ma come esperta dei social, ruolo precedentemente affidato a Giulia Salemi. Il suo obiettivo? Conquistare il cuore degli spettatori.

Vita Privata e Curiosità

Rebecca Staffelli è felicemente fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne nella stagione 2015-2016. La loro storia d’amore ha inizio nel 2018, quando si sono conosciuti a Milano in un locale tra amici. Alessandro è un deejay e produttore musicale, oltre a essere 13 anni più grande di Rebecca. Nel 2020, ha fatto a Rebecca una romantica proposta di matrimonio, ottenendo un entusiastico “sì” in risposta.

Nonostante il suo successo, Rebecca ha affrontato minacce e insulti sessisti da parte di un rapper di nome Simone Rizzuto, noto come Mr Rizzus. La giovane influencer vanta 163 mila followers sul suo profilo Instagram, @rebecca_staffelli, dove condivide momenti legati al suo lavoro e alla sua vita privata. Tra i suoi hobby preferiti c’è il viaggiare, specialmente a Formentera, in compagnia del suo futuro marito Alessandro, durante l’estate.