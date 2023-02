Chi è Riccardo Bertocci de L’Eredità: ritiro, moglie, figli, età, montepremi

Il 4 febbraio i telespettatori si sono chiesti perché Riccardo Bertocci fosse assente dal popolare game show L’Eredità, dopo il suo ritiro dalla trasmissione.

Riccardo Bertocci ritiro da L’Eredità

Il conduttore Flavio Insinna ha fatto chiarezza sul ritiro del concorrente dalla competizione. Riccardo non aveva raggiunto il traguardo delle sette presenze consecutive nella Ghigliottina, e quindi non poteva più rimanere nel game show di Rai Uno. Nonostante ciò, Riccardo aveva ottenuto la sua prima vittoria il 31 gennaio, ricevendo un premio in denaro di 40.000 euro!

Età, moglie, figli, lavoro

Originario di Cortona, in provincia di Arezzo, Riccardo è sposato e padre di due figli. La sua età è attualmente sconosciuta. Si è laureato in regia teatrale e televisiva all’Università della Georgia. Attualmente è un agente di commercio, ma in passato è stato membro dell’Arma. Conosce Jovanotti; si conoscono fin dall’infanzia e hanno collaborato a Radio Foxes.