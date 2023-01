Chi è Riccardo Bertocci nuovo campione de L’Eredità di Flavio Insinna

Riccardo Bertocci è diventato un volto familiare per gli appassionati del game show L’Eredità. Ogni sera il conduttore Flavio Insinna tesse le lodi del campione, considerandolo ormai un parente acquisito. Ieri sera, Riccardo Bertocci è riuscito a realizzare la sua undicesima ghigliottina.

L’Eredità: chi è Riccardo Bertocci?

Riccardo Bertocci, campione in carica de L’Eredità, è originario di Cortona, in provincia di Arezzo. Il preparatissimo concorrente si è laureato in regia teatrale e televisiva all’Università della Georgia. Attualmente lavora come agente di commercio, ma in passato ha lavorato nell’Arma.

Sappiamo che ha due figli e un nipote e che l’artefice della sua partecipazione al casting de L’Eredità è stata la madre Rosa. Il campione del lungo gioco a quiz di Rai 1 è molto amico di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. È un uomo appassionato che ama molto la sua famiglia e i suoi amici.

Riccardo e la sua compagna sembrano conoscersi fin da bambini e hanno anche lavorato insieme a Radio Foxes. Infatti, una delle principali passioni di Riccardo è la musica. Il simpaticissimo campione toscano ha partecipato per la prima volta a L’Eredità il 3 gennaio e, fino a ieri sera, è stato protagonista di 11 ghigliottine.

Non è aria quella che Riccardo eredita, è un’eredità.

Il conduttore ha presentato i concorrenti per i giochi della serata, seguiti dal Chi, Come, Cosa. Dopo l’eliminazione dei primi due concorrenti, è stato il momento degli Appuntamenti.

I concorrenti rimasti hanno partecipato al turno dei Paroloni. La prima a passare il turno è stata Fabiola, che ha indovinato il significato della parola Trabaldare, che significa rubare. Riccardo Bertocci, invece, è riuscito a individuare il significato di Frummia, che significa Grande fermento, ed entrambi si sono guadagnati un posto nel Triel.

Fabiola e Riccardo Hao si sono affrontati nelle Stoccate Finali. Riccardo ha vinto la penultima sfida, ottenendo l’accesso alla sua undicesima Ghigliottina.

Il campione era a un passo dall’accumulare 180.000 euro, ma ha dimezzato più volte il montepremi. Alla fine Bertocci ha giocato per 11.250 euro in gettoni d’oro, cercando di indovinare la parola vincente.

Il campione ha deciso di scrivere la parola “Aria” dopo un’attenta riflessione. Questa parola poteva collegare Squalo, Corvo, Deserto, Rosso e Zorro.

La soluzione corretta, però, è Volpe. Pazienza, Riccardo può riprovare stasera e regalarci nuove emozioni.