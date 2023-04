Chi è Romina Power? età, figli, nuovo amore, compagno, Albano, genitori, Instagram

Romina Power: Cantante italo-americana dalla storia affascinante

L’iconica coppia con Al Bano Carrisi

Romina Power, cantante e attrice, ha segnato la storia dell’intrattenimento italiano insieme all’ex marito Al Bano Carrisi. Il loro memorabile sodalizio artistico e personale ha regalato momenti indimenticabili anche dopo la separazione. Ma chi è davvero Romina Power? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita professionale e privata.

Biografia di Romina Power: età, figli e genitori

Età: Nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles, California, Romina Power ha 70 anni.

Nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles, California, Romina Power ha 70 anni. Figli: Frutto dell’amore con Al Bano Carrisi, Romina ha quattro figli: Ylenia, Cristèl, Romina Jr e Yari.

Frutto dell’amore con Al Bano Carrisi, Romina ha quattro figli: Ylenia, Cristèl, Romina Jr e Yari. Genitori: Romina è figlia d’arte, nata dal matrimonio tra Tyrone Power e Linda Christian, due celebri attori.

Ricordi del padre e l’amore per il teatro

Romina Power ha parlato dei suoi pochi ricordi del padre in una recente intervista a Oggi è un altro giorno su Rai 1, esprimendo il suo dispiacere per non averlo conosciuto meglio e per non aver avuto l’opportunità di condividere con lui la passione per il teatro.

Vita sentimentale: nessun nuovo amore

Dopo la fine del matrimonio con Al Bano, Romina Power ha mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita sentimentale. Il suo amore più grande, oltre ai figli, è quello per gli animali, come dimostra la sua attività di animalista e il salvataggio di un toro di nome Casimiro.

Compagna a quattro zampe: Daisy

Durante un’intervista a Domenica In, Romina ha dichiarato di avere una compagna: la cagnolina Daisy, a cui è molto legata.

Albano e Romina: storia di un matrimonio e separazione

Romina Power e Albano si sono sposati il 26 luglio 1970 a Cellino San Marco. La coppia si è separata nel 1999 dopo 29 anni di matrimonio. Nonostante la burrascosa separazione, Al Bano e Romina sembrano essere in buoni rapporti per il bene dei loro figli.

Romina Power su Instagram

Romina Power è presente su Instagram con un profilo ufficiale che conta attualmente 226mila follower. Nel suo feed, condivide post di riflessione e meditazione, momenti felici, libri che sta leggendo e vacanze, oltre alle immancabili foto di famiglia con i suoi amati figli.