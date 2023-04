Chi è Sonia Bruganelli? Età, marito, lavoro e figli

Sonia Bruganelli: Un’Imprenditrice dal Talento Multifacettato

Chi è Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio 1974 e ha 48 anni. È conosciuta per essere un’ex modella di fotoromanzi e un’opinionista del Grande Fratello VIP. Tuttavia, il suo vero talento risiede nell’imprenditoria, dove ha dimostrato di avere una grande capacità di creare e gestire linee di abbigliamento di successo.

La Carriera di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha iniziato a lavorare nel mondo della moda fin da giovane, raggiungendo rapidamente il successo come modella di fotoromanzi. Nel frattempo, ha continuato a studiare e si è laureata in Scienze della Comunicazione, una laurea che ha messo a frutto nella sua attività imprenditoriale.

Nel corso degli anni, Sonia ha creato diverse linee di abbigliamento di successo, tra cui la collaborazione con il brand Happiness per creare una collezione di magliette ispirate al programma “Avanti un altro” e la linea di abbigliamento per bambine “Adele Virgy”. Attualmente, Sonia è alla guida della SDL 2005, un’agenzia di scouting che si occupa di casting per programmi televisivi come “Avanti un altro” e “Ciao Darwin”.

La Vita Personale di Sonia Bruganelli

Sonia è sposata con Paolo Bonolis dal 1997. I due si sono incontrati sul lavoro e hanno tre figli insieme, Silvia, Davide e Adele. Paolo aveva già due figli dal suo primo matrimonio, Stefano e Martina, che risiedono in America.

Recentemente, Sonia ha dichiarato in un’intervista che lei e il marito dormono in camere separate e che questo è un segno di civiltà. Ha anche dichiarato che sta sistemando la sua nuova casa, dove si trasferirà da sola con Adele, mentre Silvia resterà con il padre. Tuttavia, Sonia ha sottolineato che lei e Paolo sono ancora una coppia solida e che dormire in camere separate è il segreto per restare insieme per sempre.

La Partecipazione a Grande Fratello VIP

Nell’autunno del 2021, Sonia ha iniziato una nuova avventura televisiva come opinionista della sesta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La sua presenza è stata confermata anche nell’edizione successiva.