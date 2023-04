Chi è Sabrina Salerno? Età, malattia, padre, marito e figli

Chi è Sabrina Salerno: icona degli anni ’80, Sabrina Salerno ha incantato l’Europa con la sua voce e bellezza, sia nel mondo della musica che del cinema e della televisione.

Chi è Sabrina Salerno oggi: nata a Genova il 15 marzo 1968 (53 anni), è cresciuta a Sanremo con i nonni, dato che sua madre, infermiera, era spesso impegnata in ospedale. Sabrina Salerno è cantante, showgirl e attrice italiana. Ha raggiunto la fama negli anni ’80 grazie a Claudio Cecchetto, e ha ottenuto successo anche in Europa.

Nei tempi d’oro, ha conquistato l’Europa con gli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop, e i singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love). Quest’ultimo ha raggiunto la terza posizione nella classifica britannica, facendo di Sabrina Salerno una delle poche italiane ad aver ottenuto tale successo.

Ha continuato la sua carriera realizzando vari album, partecipando a film, spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto complessivamente circa 20 milioni di dischi, diventando uno degli artisti italiani di maggior successo.

Sabrina Salerno ha ottenuto ruoli in film come Grandi magazzini e Fratelli d’Italia, così come in programmi come W le donne, Premiatissima e Grand Hotel. Oggi, le sue foto su Instagram attirano l’attenzione dei follower grazie al suo fisico impeccabile a 53 anni.

La cantante ha dovuto affrontare la depressione, che l’ha portata ad avere attacchi di panico e a commettere atti di autolesionismo. Ha parlato della sua malattia durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.

Il padre di Sabrina non l’ha mai riconosciuta. Dopo molti anni, hanno deciso di sottoporsi al test del DNA. Pur avendo provato a ricostruire il rapporto con lui, il padre è morto nel luglio 2019.

Alla fine degli anni ’80, Sabrina Salerno era fidanzata con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 si è fidanzata con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il loro primogenito, Luca Maria, nato il 2 aprile. I tre vivono a Treviso in una villa circondata dal verde.

Sabrina Salerno ha denunciato di essere stata vittima di molestie e, nel gennaio 2021, ha sporto denuncia alla polizia per furto d’identità, di cui è stato vittima anche il figlio, a causa di hacker che le hanno preso il controllo del profilo Instagram.