Chi è Sara Capitta prima figlia di Lorella Cuccarini

Conosciamo Lorella Cuccarini come una delle showgirl più amate dalla televisione italiana, ma sapevate che sua figlia Sara Capitta svolge un lavoro lontano dalle telecamere? Ecco un’introduzione a questa giovane professionista.

Sara Capitta: biografia e carriera Nata a Roma il 4 agosto 1994 sotto il segno zodiacale del Leone, Sara ha frequentato il St. George’s British International School di Roma e poi si è laureata in Bachelor of Business Administration all’Glion Institute of Higher Education. Attualmente lavora come analista di business presso la divisione italiana di CBRE, leader mondiale nel settore della consulenza immobiliare.

Sara Capitta: vita privata Attualmente residente a Milano per motivi lavorativi, Sara mantiene un profilo privato sulla sua vita privata, inclusa la sua situazione sentimentale. Condivide occasionalmente scatti della sua vita quotidiana su Instagram, ma non si sa molto sul suo patrimonio. Come la maggior parte della sua famiglia, Sara preferisce mantenere un basso profilo e restare fuori dai riflettori.

5 curiosità su Sara Capitta