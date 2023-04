Chi è Simon Clementi, l’ex fidanzato di Claudia Gerini? Perché si sono lasciati

Simon Clementi ha fatto irruzione sulla scena sentimentale nel maggio 2019 quando è stato legato alla splendida attrice Claudia Gerini. Dopo qualche tempo, i due hanno confermato di avere una relazione, per poi lasciarsi nell’estate del 2021. Dotato di una moltitudine di risorse, di un’abilità negli affari e di un innegabile carisma, Simon è certamente una forza da tenere in considerazione.

Simon Clementi e Claudia Gerini sono felicemente fidanzati dal 2019 e l’attrice ha spesso espresso la sua gratitudine per aver trovato il suo partner perfetto. Il suo ex è lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori, ed è un imprenditore che possiede un bar a Ponte Milvio. Inoltre, gestisce un portale di prenotazioni alberghiere online ed è specializzato nella personalizzazione dei soggiorni.

Affermatosi come imprenditore a Roma, si è fatto un nome con il rinomato bar “Jarro” nel centro della città. Inoltre, è proprietario dell’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano. Sebbene non si conosca la data esatta della sua nascita, si sussurra che abbia festeggiato il suo 47° compleanno nel 2019.

Tabloit ha recentemente rivelato che Simon Clementi e Claudia Gerini sono stati avvistati insieme in un’atmosfera apparentemente romantica. Questa succosa notizia sull’attrice ha fatto parlare di sé da quando si è separata da Andrea Preti all’inizio dell’anno.

È stato riferito che Simon Clementi è stato precedentemente sposato e ha avuto una figlia, Mia, da una relazione con una dipendente. Questi dettagli del suo passato sentimentale sono stati rivelati sul web, fornendo uno spaccato della vita privata dell’imprenditore prima che emergessero le voci sulla relazione con Claudia Gerini.

Le voci suggeriscono che la rottura tra lui e la Gerini sia avvenuta a causa del blocco e della distanza fisica tra loro. Tuttavia, è stato confermato che i due non stanno più insieme e nell’agosto del 2021 è stato avvistato con una nuova compagna, la bruna Fabrizia, come riportato da Diva e Donna.

Nessuno si aspettava uno scioglimento così rapido e una nuova storia per l’ex partner. Attualmente Simon si sta godendo la sua nuova storia d’amore a Formentera, mentre Claudia Gerini sta facendo dei viaggi in solitaria tra Panarea e Capalbio prima di tornare al lavoro.

Claudia Gerini tradita dall’ex?

Claudia Gerini è fermamente convinta che non ci sia stata alcuna infedeltà tra lei e l’ex fidanzato Simon, ed è stata molto chiara nel dichiarare che non c’è stato alcun tradimento. Ha detto chiaramente che la risposta alla domanda se Simon l’abbia tradita è un secco NO.

Dopo molte riflessioni, Simon e io abbiamo deciso di comune accordo di porre fine alla nostra relazione e di rimanere amici. Non c’è stato alcun illecito o gioco sporco, ma solo due persone che hanno deciso di prendere strade diverse.

Dopo molte speculazioni, Claudia Gerini e Simon Clementi hanno finalmente ufficializzato la loro relazione nel 2019 e sono stati avvistati mentre facevano una passeggiata romantica per le strade di Roma con le due figlie di Claudia, Rosa e Linda.

Durante un’intervista, Claudia ha descritto la sua esperienza con lui, dicendo: “Era così gentile e si adattava perfettamente al ruolo di padre. Non mi ha mai giudicato per il mio lavoro e mi ha apprezzato per quello che sono. Un giorno siamo usciti insieme e siamo finiti l’uno nelle braccia dell’altra”. La storia di Gerini è davvero commovente.

Sembrava che le cose tra loro andassero alla grande, ma poi qualcosa è cambiato improvvisamente. Molti ritengono che la crisi che si è verificata durante la serrata abbia avuto un impatto duraturo sulla loro relazione, costringendoli a stare lontani per mesi. Recentemente, lui sarebbe stato visto a Formentera con una nuova ragazza, Fabrizia.