Chi è Simone Montedoro? Età, malattia, tumore, moglie, figli e biografia

Con immensa passione, vi presento Simone Montedoro, nato nella splendida città di Roma il 28 luglio 1973. È un attore talentuoso e accattivante.

All’età di 49 anni, Simone Montedoro ha trovato il vero amore con Manuela Arcuri, prima di incontrare la sua attuale anima gemella, Lara Carnevale, appassionata atleta di atletica leggera.

La famiglia Montedoro è stata riempita di gioia nel 2014 quando ha dato il benvenuto al mondo al figlio Matteo. Ora si sono felicemente stabiliti a Ibiza, godendo di ogni momento con il loro piccolo.Malattia

Nel 2004, Montedoro ha affrontato senza paura un raro e aggressivo linfoma di Hodgkin, un tumore maligno che attacca il sistema linfatico. Questa malattia pericolosa per la vita colpisce circa 4 persone su 100.000 nella fascia di età compresa tra i 15 e i 35 anni.

Biografia

Il percorso di Simone Montedoro verso la celebrità inizia negli anni ’90, quando, dopo un rigoroso allenamento, inizia a recitare in vari fotoromanzi. Dal 1998 al 1999 fa il suo ingresso nel mondo del teatro, mettendo in mostra il suo talento nelle produzioni No Exit e A chi tocca stasera. La sua passione per le arti sceniche gli ha permesso di destreggiarsi con successo tra la carriera teatrale e quella televisiva.

Nel 2008 ha fatto un’apparizione elettrizzante su Rai 1 nella miniserie Ho sposato uno sbirro, diretta dal talentuoso Carmine Elia, in cui ha vestito i panni di un poliziotto. Durante le riprese, viene scelto dalla Lux Vide per essere il nuovo capitano dei Carabinieri nell’amatissima fiction Rai Don Matteo, ruolo che in precedenza era stato interpretato dall’impareggiabile Flavio Insinna.

Appassionato di serie televisive e di cinema, Simone Montedoro si è fatto un nome, partecipando a Ballando con le stelle 12, Viva RaiPlay!, La caserma (come voce narrante) e Il cantante mascherato.

Sono entusiasta di annunciare che nel 2021 sarò la voce fuori campo del docu-reality La Caserma, che andrà in onda su Rai 2. Inoltre, sono entusiasta di partecipare come concorrente a Tale e quale show quest’anno!