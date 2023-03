Chi è Susan Boyle e che fine ha fatto?

Susan Boyle, la talentuosa ex-concorrente di Britain’s Got Talent, ha stupito il mondo con la sua eccezionale voce. Nonostante l’apparenza comune di una casalinga, la Boyle nascondeva un talento straordinario. Nel 2009, quando salì sul palco di BGT, molti si aspettavano poco da lei, ma quando cominciò a cantare “I Dreamed a Dream”, tutti furono sorpresi dalla sua straordinaria performance.

La vita di Susan non è stata facile. Nata da una famiglia umile di origini irlandesi, ha affrontato molte difficoltà, tra cui complicazioni di apprendimento e bullismo da parte dei suoi coetanei. Nonostante questo, ha continuato a cantare e ha deciso di partecipare a Britain’s Got Talent, classificandosi al secondo posto.

Dopo la sua esibizione, Susan ha sofferto di una forte ansia e ha dovuto essere ricoverata in una clinica psichiatrica per cinque giorni. Tuttavia, la sua performance ha attirato l’attenzione del mondo intero e la Syco, una casa discografica della Sony, le ha offerto un contratto. Il suo primo album, “I Dreamed a Dream”, è diventato il disco di debutto più venduto nella storia della musica americana e inglese.

Nel 2010, Susan ha pubblicato il suo secondo album “The Gift”, seguito da “Someone to Watch Over Me” nel 2011, che ha venduto 1,1 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2013, ha fatto il suo debutto come attrice in “The Christmas Candle”, e durante lo stesso anno, le è stata diagnosticata la sindrome di Asperger. Nonostante questa sfida, Susan ha continuato a seguire i suoi sogni e ha pubblicato il suo quarto album “Hope” nel 2014.

Oggi, Susan è fidanzata con un suo coetaneo e sta registrando il suo nuovo album che uscirà alla fine del 2016. La sua storia ispira molte persone a non arrendersi di fronte alle difficoltà e a seguire i loro sogni.