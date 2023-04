Chi era Lorys Stival ucciso dalla madre Veronica Panarello

Il tragico caso di Lorys Stival e Veronica Panarello: una storia che ha scosso l’Italia

La storia che ha sconvolto l’opinione pubblica

La vicenda di Lorys Stival e della madre Veronica Panarello ha colpito l’attenzione di tutti qualche anno fa. Si tratta di una cronaca nera che ha profondamente toccato l’opinione pubblica, in quanto Veronica, madre del piccolo Lorys, è stata condannata a 30 anni dalla Cassazione per l’omicidio del figlio. Ripercorriamo insieme le tappe di questa drammatica vicenda, concentrandoci sull’omicidio del piccolo Lorys Stival.

L’infanzia di Veronica Panarello e gli indizi sulla sua personalità

Per comprendere meglio l’omicidio del bambino, è necessario partire dall’infanzia di Veronica Panarello. Nata in una famiglia semplice, Veronica ha trascorso la sua infanzia tra la Liguria e la Sicilia. Diversi episodi rivelano fin dalla giovinezza la personalità della donna:

Tentativi di suicidio

Un’aggressione a scuola

Gli inquirenti hanno spesso descritto Veronica come una ragazza pronta a manipolare gli altri, soprattutto per ottenere attenzione. Durante la sua giovinezza, Veronica scopre che il suo vero padre non è l’uomo che credeva, ma un altro con cui la madre aveva avuto una breve relazione. Tenta quindi di instaurare un rapporto con il vero padre, ma viene respinta.

L’incontro con Davide Stival e la nascita di Lorys

In seguito, Veronica incontra Davide Stival, che diventa il suo compagno. Dopo un periodo di convivenza, nasce Lorys Andrea Stival. Il primo nome è un omaggio al pilota Loris Capirossi, molto ammirato da Davide, mentre il secondo deriva dal nome del padre, Andrea.

La tragica mattina del 29 novembre 2014

Il 29 novembre 2014, Veronica afferma di aver accompagnato il figlio minore alla ludoteca e Lorys a scuola, per poi recarsi a lezione di Bimby, dove la sua presenza viene confermata. Durante la mattinata, Veronica avrebbe telefonato al marito Davide, che si trovava fuori per lavoro. Tuttavia, un cambio di itinerario nel lavoro di Davide e un messaggio su Facebook gli fanno intuire che qualcosa è successo al figlio. Infatti, il corpo di Lorys viene ritrovato quello stesso giorno da un cacciatore.

La scoperta della tragica verità: le telefonate di Veronica

Veronica, moglie di Davide, si trovava in contatto telefonico con il marito mentre questi era fuori per lavoro. Tuttavia, inaspettatamente, Davide riceve una comunicazione dal suo datore di lavoro che gli annuncia un cambiamento di itinerario. È solo grazie a un messaggio su Facebook che Davide intuisce che qualcosa di terribile è accaduto al loro bambino, Lorys. Purtroppo, il corpo del piccolo viene ritrovato lo stesso giorno da un cacciatore.

La tragica fine di Lorys Stival

Il 21 dicembre 2014, Veronica Panarello viene arrestata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza non corrispondono al percorso che lei aveva dichiarato di aver fatto quella mattina, e così la verità viene a galla. Lorys è stato brutalmente ucciso, strangolato con delle fascette da elettricista.

Il coinvolgimento del nonno e le accuse di Veronica

La vicenda diventa ancora più complessa quando anche Andrea Stival, il nonno del bambino, viene coinvolto nella storia. Veronica lo accusa di essere l’assassino del piccolo Lorys, sostenendo che il movente fosse una relazione intima che avrebbe avuto con suo suocero. Queste accuse aggiungono ulteriori strati di mistero e dolore a una storia già carica di tensione e tristezza.