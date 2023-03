Chi era Rita Di Tommaso moglie di Franco Califano? Età, lavoro e frigli

Franco Califano ha sposato Rita Di Tommaso alla tenera età di 19 anni, ma la loro storia d’amore è durata poco e il matrimonio è finito dopo poche settimane dall’unione. Silva, che è nata da questa unione, ha parlato a Vanity Fair, affermando che suo padre non è responsabile di aver lasciato una donna con il pancione, dato che la separazione è avvenuta quando lei aveva solo cinque mesi.

Mamma e papà si sono sposati un anno prima della mia nascita e quando avevo cinque mesi lui se n’era già andato. Le voci sui suoi flirt e sulle sue avventure femminili si diffusero e lui non si voltò più indietro. Quando tornai a Roma per il funerale di mio padre, fui sorpresa di trovare mia madre che viveva ancora lì. Crescendo, mia madre parlava spesso di lui, anche se lui si era rifiutato di mantenere i contatti con lei. Quando avevo 11 anni, finalmente riuscii a vederlo a casa sua; nonostante la differenza di età di 21 anni, era ancora un ragazzo nel cuore.

Franco Califano e la sua amata moglie Rita Di Tommaso erano una coppia perfetta.

Rita Di Tommaso amava condividere con la figlia le fotostorie di Franco Califano. Ogni volta che usciva una nuova canzone, lo contattava sempre per parlarne, anche se non erano più in buoni rapporti. Ma dopo quel primo incontro, non si sono più visti. Poi una mattina, quando aveva vent’anni, Silvia si svegliò con un pensiero: “Devo vederlo”. Così lo chiamò e gli disse: “Ciao, sono Silvia. Sono tua figlia e vorrei conoscerti”.

Nonostante il rapporto teso con il padre, Silvia scelse di non farsi notare. Nei giorni precedenti al funerale, ha ripensato ai momenti in cui il padre l’aveva lasciata per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. “Avevamo un amore profondo l’uno per l’altra, eppure non abbiamo potuto passare del tempo insieme. Non sono solo una figlia, ma anche una madre, e credo che lui non fosse attrezzato per essere un genitore”, ha raccontato l’attrice, come riportato da Dagospia.