Chi è Mita Medici ex compagna di Franco Califano? Età, vita privata, storia e biografia

Mita Medici è una cantante, attrice, interprete di fotoromanzi e presentatrice italiana di 72 anni, nata a Roma il 20 agosto 1950. In passato ha avuto una relazione sentimentale con Franco Califano.

Il mio rapporto con Franco era incredibilmente passionale. Nonostante il fatto che fosse molto più vecchio di me – 10 anni, per l’esattezza, e io ne avevo solo 19 – il nostro amore era forte e reale. Mi è stato incredibilmente fedele e la nostra storia è stata speciale. Purtroppo sono successe delle cose e non era la cosa giusta da fare, quindi ho dovuto chiudere, come ho detto in un’intervista a “C’è tempo per…” su Rai 1 qualche mese fa.

A Radio RTF, Mita Medici ha raccontato il motivo per cui ha chiuso la sua relazione con il cantautore: