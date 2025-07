“Stiamo bevendo abbastanza, mi gira la testa”: la festa di Sinner dopo la vittoria a Wimbledon

Dopo aver conquistato il titolo di Wimbledon 2025 in una finale mozzafiato contro Carlos Alcaraz, il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha vissuto una giornata intensa e ricca di emozioni. Tra cerimonie ufficiali, interviste e celebrazioni, il giovane campione italiano si è concesso una serata speciale, culminata con il tradizionale gala dei Championships, a cui ha partecipato insieme alla sua famiglia e al suo team.





La vittoria a Wimbledon rappresenta un traguardo straordinario nella carriera di Sinner, che ha saputo riscattarsi dopo le delusioni del Roland Garros. Per celebrare l’impresa, il tennista altoatesino ha preso parte a una festa esclusiva, dove non sono mancati momenti di leggerezza e divertimento. Durante la serata, Sinner ha ballato con la collega polacca Iga Swiatek, aggiungendo un tocco di spontaneità e allegria all’evento.

In un momento di relax, il campione ha scherzato sui postumi della festa: “Se ho realizzato? Non lo so… Abbiamo bevuto abbastanza, mi gira un po’ la testa, ma va tutto bene”. Queste parole, pronunciate con il sorriso sulle labbra, hanno evidenziato il lato umano di un atleta che, nonostante la disciplina e il rigore necessari per raggiungere i vertici del tennis mondiale, sa anche godersi i momenti di gioia.

Un altro momento significativo della serata è stato quando Sinner ha mostrato con orgoglio la spilla che sancisce il suo ingresso come socio onorario dell’esclusivo All England Club. Questo riconoscimento rappresenta non solo un onore, ma anche un simbolo dell’importanza storica della sua vittoria.

La presenza della famiglia e del team è stata fondamentale per rendere questa esperienza ancora più speciale. Come ha dichiarato lo stesso Sinner: “È davvero speciale avere qui la mia famiglia e tutto il team. È un evento davvero speciale”. Il tennista ha sottolineato quanto sia importante condividere i momenti di successo con le persone che lo hanno sempre supportato, sia nei momenti difficili che in quelli di gloria.

Anche la presenza di Iga Swiatek, accompagnata dalla sua famiglia e dal suo staff, ha contribuito a creare un’atmosfera unica. Sinner ha commentato con entusiasmo: “Vedere anche Iga qui con la sua famiglia e il suo team… è fantastico”. Questo spirito di amicizia e condivisione tra atleti è uno degli aspetti più belli del mondo del tennis.

Dopo la festa, il tennista italiano si prepara a prendersi qualche giorno di riposo per recuperare sia fisicamente che mentalmente. La vittoria a Wimbledon segna un punto di svolta nella sua carriera, ma Sinner è già proiettato verso i prossimi obiettivi. Tra due settimane, infatti, inizierà la stagione sul cemento nordamericano, con tornei in Canada e negli Stati Uniti. Queste superfici sono particolarmente congeniali al suo stile di gioco e gli hanno già regalato grandi soddisfazioni in passato.