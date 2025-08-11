Pilota EasyJet trovato ubriaco e nudo tra due voli: sospeso dopo l’atterraggio a Capo Verde





Un episodio insolito ha coinvolto un pilota della compagnia aerea EasyJet, che è stato sospeso dal servizio in seguito a comportamenti inappropriati durante una sosta a Capo Verde. L’uomo, il cui nome non è stato divulgato, è stato visto girovagare completamente nudo e sotto l’effetto dell’alcol in un resort di lusso. L’accaduto ha sollevato preoccupazioni tra i passeggeri, che avrebbero dovuto volare con lui verso Londra Gatwick meno di due giorni dopo.





Secondo quanto riportato dalla BBC, l’incidente è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto presso il Melia Dunas Beach Resort and Spa, una struttura a cinque stelle situata sull’isola. Il pilota, che aveva appena completato un volo per Capo Verde, avrebbe trascorso la serata consumando una quantità significativa di alcolici in un bar del resort. Intorno alle 2:30 di notte, si sarebbe tolto i vestiti davanti ad altri ospiti, spostandosi tra diverse aree della struttura, tra cui la reception, la Spa e la palestra.

Il comportamento del pilota ha suscitato indignazione tra alcuni passeggeri presenti nel resort, che avevano viaggiato sullo stesso volo e si preparavano a tornare a Londra con lui ai comandi. La situazione è stata prontamente segnalata alla compagnia aerea, che ha deciso di intervenire immediatamente. EasyJet ha sospeso il pilota e si è attivata per trovare un sostituto in tempi rapidi, garantendo così che il volo di ritorno potesse partire senza ritardi.

In una dichiarazione rilasciata alla BBC, EasyJet ha sottolineato che la sicurezza dei passeggeri è la sua priorità assoluta. “Abbiamo avviato un’indagine interna sull’accaduto e abbiamo preso le misure necessarie per garantire che il volo sia operato in totale sicurezza”, ha affermato la compagnia. Il pilota sostitutivo è stato individuato in meno di 36 ore, permettendo ai passeggeri di tornare a casa senza ulteriori disagi.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla condotta professionale del personale di volo durante le soste tra un viaggio e l’altro. Sebbene sia comune per gli equipaggi trascorrere del tempo libero nei luoghi di destinazione, ci si aspetta che mantengano un comportamento adeguato e rispettoso, soprattutto considerando la responsabilità che hanno nei confronti dei passeggeri.

Il Melia Dunas Beach Resort and Spa, teatro dell’accaduto, è noto per essere una meta esclusiva e apprezzata dai turisti. Tuttavia, l’episodio ha messo in evidenza come anche ambienti di lusso possano diventare scenario di comportamenti poco professionali. Alcuni ospiti del resort hanno espresso il loro disappunto per quanto accaduto, definendo la situazione “inaccettabile” e “imbarazzante”.

La BBC ha raccolto le testimonianze di alcuni viaggiatori presenti durante la notte incriminata. Secondo i racconti, il pilota avrebbe iniziato a bere già nel pomeriggio e avrebbe continuato fino a tarda notte. “Era visibilmente alterato e non sembrava preoccuparsi minimamente delle persone intorno a lui”, ha dichiarato uno degli ospiti. Un altro testimone ha aggiunto: “Non riuscivamo a credere che fosse lo stesso uomo che avrebbe dovuto pilotare il nostro volo di ritorno”.

La decisione di EasyJet di sospendere il pilota è stata accolta positivamente dai passeggeri coinvolti, che hanno apprezzato la rapidità con cui la compagnia ha affrontato la situazione. Tuttavia, l’episodio potrebbe avere ripercussioni sulla reputazione del vettore, che dovrà dimostrare di aver adottato misure adeguate per prevenire simili incidenti in futuro.

Al momento, non è chiaro se il pilota tornerà al suo ruolo o se verranno presi ulteriori provvedimenti disciplinari. La compagnia ha dichiarato che l’indagine interna è ancora in corso e che non rilascerà ulteriori commenti fino alla sua conclusione.



