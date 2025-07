Si appoggia alla ringhiera e cade dal balcone: muore Francesco Carone, aveva 55 anni

Una tranquilla serata estiva si è trasformata in tragedia per Francesco Carone, un uomo di 55 anni residente a Brindisi, che ha perso la vita a seguito di una caduta dal balcone della sua abitazione. L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 13 luglio, intorno alle 21, quando il pannello in plexiglass della ringhiera su cui l’uomo si era appoggiato ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri.





Secondo le prime ricostruzioni, Carone si trovava sul balcone del suo appartamento, situato in un complesso residenziale di via Latiano. Aveva scelto di sedersi su una sedia in plastica, posizionandola vicino alla ringhiera. Lo schienale della sedia era appoggiato al pannello in plexiglass, che, per cause ancora da accertare, si è rotto, trascinando con sé sia la sedia che l’uomo. La ringhiera in metallo, invece, è rimasta intatta.

I residenti del complesso hanno immediatamente dato l’allarme dopo aver assistito alla scena drammatica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato Carone d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi. Nonostante i tentativi del personale medico, l’uomo è deceduto poco tempo dopo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, incaricati di indagare sulla dinamica dei fatti. Dai rilievi effettuati è emerso che il pannello in plexiglass potrebbe essere stato già danneggiato prima dell’accaduto, ma non ci sono al momento elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi. Tutto lascia supporre che si sia trattato di un tragico incidente.

Un testimone ha raccontato che l’uomo sembrava tranquillo e stava semplicemente godendosi l’aria fresca della sera. “Era seduto sulla sedia e si appoggiava alla ringhiera come tante altre volte”, ha riferito uno dei vicini. L’improvviso cedimento del pannello ha colto tutti di sorpresa, trasformando una normale serata estiva in una tragedia improvvisa.

Il caso ha suscitato grande commozione tra i residenti della zona, molti dei quali conoscevano Francesco Carone e lo ricordano come una persona cordiale e riservata. La sua morte ha sollevato anche interrogativi sulla sicurezza dei materiali utilizzati nelle strutture abitative. Il plexiglass, infatti, è un materiale comunemente impiegato nelle ringhiere per la sua leggerezza e trasparenza, ma episodi come questo potrebbero spingere a una riflessione più approfondita sulla sua resistenza e durata nel tempo.

Le indagini proseguiranno per chiarire se il pannello fosse stato sottoposto a usura o se vi fossero segni di danneggiamento precedenti al cedimento. Nel frattempo, i residenti del complesso hanno espresso preoccupazione per la sicurezza delle loro abitazioni e hanno chiesto verifiche sulle strutture simili presenti nello stabile.