“Ti saluta Jannik”: la vendetta dei tifosi di Sinner contro Spike Lee

Un mese e mezzo fa, il regista americano Spike Lee aveva attirato l’attenzione dei tifosi italiani per il suo caloroso abbraccio a Carlos Alcaraz dopo la vittoria dello spagnolo al Roland Garros. Un gesto che non era passato inosservato e che aveva suscitato diverse critiche da parte del pubblico italiano, sentitosi trascurato in quell’occasione. Ora, la situazione si è ribaltata: Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, ha trionfato nella finale di Wimbledon proprio contro Alcaraz, e i tifosi hanno colto l’occasione per rispondere ironicamente al regista.





Domenica scorsa, sul prestigioso prato di Wimbledon, Sinner ha conquistato una vittoria storica contro il campione spagnolo, imponendosi con un punteggio di 3-1 (4-6; 6-4; 6-4; 6-4). Questo successo non solo ha regalato all’Italia un momento di grande orgoglio sportivo, ma ha anche rappresentato una sorta di rivincita simbolica per i tifosi italiani, che sui social non hanno perso tempo nel rivolgersi scherzosamente a Spike Lee. Tra meme, commenti e sfottò, molti hanno scritto: “Ti saluta Jannik Sinner!”, facendo riferimento alla mancata presenza del regista a Wimbledon.

La vicenda ha origine dal 9 giugno scorso, quando sui campi del Philippe Chatrier di Parigi si disputava la finale del Roland Garros. In quell’occasione, Lee, noto per essere un appassionato di sport, era tra le celebrità presenti in tribuna. Accanto a nomi come Dustin Hoffman, Natalie Portman e l’ex leggenda del tennis Andre Agassi, il regista si era distinto per il suo evidente supporto a Carlos Alcaraz, numero uno al mondo. Le immagini che lo ritraevano mentre stringeva la mano e abbracciava calorosamente il campione spagnolo avevano fatto il giro del web, suscitando reazioni contrastanti tra i tifosi italiani.

Questa volta, però, Spike Lee non era presente a Wimbledon per assistere alla rivincita tra Sinner e Alcaraz. Il regista si trovava infatti dall’altra parte dell’oceano, a New York, dove seguiva la finale della Coppa del Mondo per club. La sua assenza è stata notata dai tifosi italiani, che non hanno esitato a sottolineare la coincidenza sui social. Al posto di Lee, però, un’altra celebrità ha fatto sentire il proprio sostegno al tennista italiano: il cantante britannico Seal, noto per il successo “Kiss from a Rose”, era presente a Wimbledon e si è congratulato con Sinner per la sua straordinaria performance.

La vittoria di Jannik Sinner ha un valore particolare anche dal punto di vista sportivo. Con questo trionfo, il giovane altoatesino ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli contro i migliori giocatori del mondo, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama internazionale del tennis. Per l’Italia, si tratta di un risultato che mancava da tempo e che riporta il Paese sotto i riflettori in uno degli eventi più prestigiosi del circuito.

Sul fronte social, gli sfottò rivolti a Spike Lee sono stati accompagnati da numerosi messaggi di celebrazione per Sinner, considerato ormai un simbolo della nuova generazione di tennisti italiani. La sua determinazione e il suo talento continuano a conquistare fan in tutto il mondo, rendendolo uno dei protagonisti più seguiti del momento.