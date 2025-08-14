Fine del rapporto tra Chiara Ferragni e la sua agenzia di comunicazione: “Collaborazione chiusa”





L’agenzia Lighthouse Communication ha confermato ufficialmente – tramite una nota sintetica – di aver interrotto la collaborazione con Chiara Ferragni, alla quale ha rivolto gli auguri per il futuro .





Il rapporto tra le due parti, iniziato nei mesi scorsi per rilanciare l’immagine dell’imprenditrice dopo la crisi legata al “caso Balocco”, era entrato in sofferenza già a giugno, con l’annuncio di una temporanea “pausa” in vista di un rebranding aziendale previsto per il secondo semestre del 2025 . Tuttavia, dopo poco più di un mese, Lighthouse Communication ha deciso la cessazione definitiva del rapporto professionale .

Contestualmente, è stato reso noto che dal mese di luglio Image Building, agenzia milanese, sarà a capo della consulenza d’immagine per Chiara Ferragni e i suoi brand, con un incarico già operativo dalla fine di luglio .

Nei mesi precedenti, Chiara Ferragni si era affidata a Lighthouse Communication, fondata da Roberta ed Enrico Sarzanini, con l’obiettivo di riposizionare la sua immagine dopo lo scandalo legato al marchio “Balocco”. Tale collaborazione, però, ha mostrato tensioni: a fine giugno l’agenzia aveva annunciato una “pausa” motivata dal progetto di rebranding previsto per il secondo semestre del 2025. La relazione tra le parti, però, non è riuscita a trovare un nuovo equilibrio e, nel giro di poche settimane, si è giunti a una rottura definitiva.

L’agenzia ha ufficializzato la rottura con una dichiarazione lapidaria: “Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni alla quale augura tutto il bene per il futuro.” Parallelamente, Image Building ha assunto il ruolo di nuova consulente d’immagine per l’imprenditrice, con decorrenza già dalla fine di luglio.



