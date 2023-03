Chi sono Bianca e Samuele Riefoli figli di Gabriella Labate?

I periodi più ardui, segnati dalla malattia e altro: nel programma di Verissimo, Gabriella Labate ha condiviso dettagli sulla sua meravigliosa famiglia, creata insieme a Raf, ovvero Raffaele Riefoli, più di 25 anni fa, solida come solo i legami sinceri possono essere. “Quando abbiamo iniziato insieme avevo 23 anni, ora ne ho 58 e sono tuttora innamorata di quel ragazzo.

Quando ci chiedono qual è il nostro segreto non sappiamo rispondere… Il segreto è vivere” ha affermato l’ex ballerina durante l’intervista televisiva, parlando del marito, autore di canzoni iconiche della musica italiana come Sei la più bella del mondo dedicata proprio a lei.

Nella trasmissione su Canale5, anche i figli Bianca e Samuele hanno espresso affetto per la madre: “Orgogliosa di te”, ha detto nel videomessaggio la primogenita, 26 anni, bellissima e molto somigliante a Gabriella; “Sono felice di averti come mamma, sei la donna più forte che conosco” il pensiero di Samuele, 22 anni, seguito da quello di Raf: “Il tempo cambia molte cose, ma non il nostro amore, né tu che sei ancora la più bella del mondo”.

Bianca e Samuele Riefoli, ecco chi sono i figli di Raf e Gabriella Labate

Esattamente come i loro genitori, Bianca e Samuele Riefoli hanno intrapreso percorsi legati allo spettacolo e alla musica. Bianca, seguita da oltre 15mila follower sui social, dopo una laurea in Svizzera con un Bachelor of Business Administration in Sport, Event and Entertainment Management, ha lavorato dietro le quinte di alcuni programmi Mediaset come “Avanti un Altro”, “Grande Fratello Vip” e il “Concerto di Natale in Vaticano”. Dopo varie esperienze come regista di videoclip, oggi si dedica principalmente alla fotografia.

Samuele Riefoli, al contrario, ha ereditato dal padre l’amore per la musica e il canto. Con il suo nome d’arte D’Art (“A 13 anni avevo i capelli lunghi e il pizzetto, così mi chiamavano D’Artagnan” ha raccontato tempo fa), ha duettato con il padre nel brano inedito “Samurai”.