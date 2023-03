Chi sono Caterina Maria e Pietro Maria figli Giusy Buscemi

Giusy Buscemi a Verissimo parla con passione della beatitudine della maternità, l’inizio di una nuova incredibile fase della vita. “Ci vuole molto coraggio per diventare madre nel mondo di oggi, molti dei miei amici pensavano che fossi pazza. Ma credo davvero che se stai rimandando la scelta solo per paura, stai comunque scegliendo”, condivide l’attrice con Silvia Toffanin. “Se non ne senti il desiderio, va bene, ma se è solo la paura a trattenerti, devi capire che, anche se ci sono sacrifici e rinunce, otterrai tanto in cambio”.

Giusy Buscemi ricorda con affetto il momento della proposta di matrimonio del marito Jan: “È stato così inaspettato! Eravamo a casa di amici e stavo lavando i piatti quando sono entrata in soggiorno e l’ho trovato in ginocchio. Mi ha chiesto di sposarlo il 13 maggio!”. L’attrice ha poi condiviso l’emozionante notizia dell’arrivo del loro terzo figlio: “È un maschio! La vita è piena di sorprese e l’importante è avere la determinazione di accoglierle”.

Caterina e Pietro Maria, l’amata progenie della splendida attrice siciliana, sono fonte di immenso orgoglio e gioia!

Vincere Miss Italia è stata una straordinaria opportunità per molte giovani donne di lanciare la propria carriera nel mondo dello spettacolo e Giusy Buscemi, incoronata nel 2012, è una delle storie di successo più recenti! La splendida bellezza siciliana è oggi una delle giovani attrici più richieste, e di recente ha ottenuto un ruolo nella fiction di successo “DOC – Nelle tue mani”. Ma ciò che la rende davvero felice è la famiglia che ha costruito con il marito, il regista Jan Michelini, conosciuto sul set di “Don Matteo”.

Nonostante l’esuberanza giovanile, la coppia ha già avuto due bellissimi figli: Caterina Maria, nata nel 2018, e Pietro Maria, arrivato l’anno successivo. In passato, la 27enne aveva espresso il desiderio appassionato di avere ben otto figli, ma per ora sembra aver accantonato questo sogno.

I figli di Giusy Buscemi, Caterina Maria e Pietro Maria, condividono lo stesso bellissimo nome. È una testimonianza dell’amore che Giusy nutre per i suoi figli!

I due piccoli di Giusy Buscemi, un maschio e una femmina, hanno qualcosa di speciale in comune: entrambi hanno come secondo nome Maria! Non si tratta di una semplice coincidenza, ma di una scelta che Giusy e suo marito hanno voluto e concordato insieme: che dolcezza!

Giusy ha dichiarato con passione la sua motivazione: “È stata una scelta tutt’altro che casuale. Volevamo dare una benedizione speciale ai nostri figli e dedicarla alla Madonna. La fede è una virtù inestimabile per me e anche per mio marito, Jan Maria. La Vergine è stata un faro di guida per noi e consideriamo i nostri figli come un suo dono”, ha dichiarato in un’intervista alla rivista Intimacy.

L’arrivo dei figli ha solo rafforzato il legame che la coppia aveva già, ma si sforzano ancora di mantenere viva la scintilla della passione facendo in modo di riservare del tempo per l’altro.