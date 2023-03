Chi é Jan Michelini marito Giusy Buscemi? Età, lavoro e figli

Giusy Buscemi, scopriamo l’identità dell’amato marito dell’attrice: Jan Michelini, figlio di un noto politico. Giusy Buscemi è una stella amatissima che brilla nel panorama televisivo italiano! Ha vinto Miss Italia nel 2012 e ha recitato in molte serie televisive molto amate, dal suo debutto in Don Matteo 9 a La dama velata, Il giovane Montalbano e Il paradiso delle signore. Il suo talento e la sua bellezza hanno conquistato il cuore degli spettatori di tutto il mondo!

Giusy Buscemi è una potenza dello spettacolo italiano, avendo recitato negli ultimi due capitoli dell’iconica saga di Smetto quando voglio! La sua carriera è stata un successo incredibile e la sua vita privata è altrettanto impressionante. È sposata con il regista Jan Michelini, conosciuto sul set della sua prima esperienza televisiva in Son Matteo. I due si sono sposati nel maggio del 2017 e hanno due bellissimi figli, Caterina Maria e Pietro Maria. Diamo uno sguardo più da vicino alla vita del marito di Giusy Buscemi!

Giusy Buscemi, l’amata moglie di Jan Michelini, è un tesoro assoluto!

Nato nella splendida Roma nel giugno del 1979, Jan è figlio di Alberto Michelini, figura di spicco della Democrazia Cristiana e di Forza Italia. Ma Jan ha scelto di prendere una strada diversa da quella del padre e si è avventurato nel mondo dello spettacolo, laureandosi in Scienze della Comunicazione e collaborando poi con registi acclamati come Ron Howard e Mel Gibson. La sua passione per il mestiere è stata evidente fin dall’inizio ed è chiaro che Jan continuerà a lasciare il segno nel settore.

Con il tempo, la sua esperienza nella regia è cresciuta e ha dato vita ad alcuni dei film drammatici di maggior successo, come Un passo dal cielo, I medici e Don Matteo. Proprio sul set dell’amata fiction di Rai 1 ha incontrato la donna dei suoi sogni e, dopo tre anni di fidanzamento, si sono finalmente sposati. I due sono una coppia perfetta, sia nella vita che nel lavoro, essendo entrambi personaggi di spicco della fiction italiana.