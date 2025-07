Ecco quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria a Wimbledon 2025

Il torneo di Wimbledon 2025 si conclude con una storica vittoria per il tennis italiano. Jannik Sinner, classe 2001, ha trionfato nel prestigioso torneo londinese, sconfiggendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno del ranking ATP. La partita si è chiusa con un punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, regalando all’altoatesino il primo titolo dei Championships della sua carriera e rendendolo il primo italiano a conquistare questo trofeo.





La finale ha visto sfidarsi i due migliori giocatori del momento, entrambi protagonisti di una stagione straordinaria. Dopo essersi affrontati al Roland Garros, dove Alcaraz aveva avuto la meglio, questa volta è stato Sinner a salire sul gradino più alto del podio, dimostrando grande tenacia e capacità di rimonta. Il successo non solo gli garantisce un posto nella storia del tennis italiano, ma anche un sostanzioso premio in denaro e un importante incremento nella classifica ATP.

Un montepremi da record

Il montepremi di Wimbledon 2025 ha raggiunto cifre impressionanti, confermandosi uno dei più ricchi nel panorama tennistico mondiale. Gli organizzatori hanno aumentato i premi per tutte le fasi del torneo, sia per il tabellone maschile che per quello femminile. Anche i giocatori eliminati al primo turno hanno ricevuto una somma considerevole: ben 77.440 euro. Salendo di turno in turno, i premi diventano sempre più significativi: chi ha raggiunto gli ottavi ha guadagnato 281.400 euro, mentre i semifinalisti hanno portato a casa oltre 900.000 euro ciascuno.

Per quanto riguarda la finale, il runner-up Carlos Alcaraz ha incassato 1.782.400 euro, mentre il vincitore Jannik Sinner si è aggiudicato la cifra record di 3.517.900 euro. Questi importi sono al netto delle tasse e rappresentano solo una parte dei guadagni complessivi dei giocatori, che includono anche sponsorizzazioni e bonus legati ai risultati sportivi.

I punti ATP e l’impatto sulla classifica

Oltre al premio in denaro, la vittoria di Sinner a Wimbledon gli ha fruttato 2000 punti ATP, consolidando ulteriormente la sua posizione ai vertici del ranking mondiale. Con questo risultato, l’italiano potrebbe avvicinarsi o addirittura superare il numero uno Carlos Alcaraz, aprendo scenari interessanti per la seconda metà della stagione tennistica.

Il sistema di assegnazione dei punti ATP a Wimbledon è particolarmente generoso: i giocatori eliminati al primo turno ricevono comunque 10 punti, mentre chi arriva al secondo turno ne ottiene 50. Per i quarti di finale sono previsti 400 punti, mentre i semifinalisti guadagnano ben 800 punti. La finale assegna 1300 punti al secondo classificato e 2000 al vincitore.

Una vittoria storica per l’Italia

Con questo successo, Jannik Sinner entra di diritto nella storia del tennis italiano. Nessun altro atleta azzurro era mai riuscito a conquistare il trofeo di Wimbledon, considerato il più prestigioso nel mondo del tennis. La sua vittoria rappresenta un momento di svolta per lo sport italiano e potrebbe ispirare nuove generazioni di tennisti.

La partita contro Carlos Alcaraz è stata un vero spettacolo per gli appassionati: quattro set intensi e combattuti, nei quali Sinner ha dimostrato grande maturità tattica e capacità di gestire la pressione. Il pubblico presente sui campi dell’All England Club ha applaudito entrambi i giocatori per la qualità del gioco espresso.

Prossimi obiettivi

Dopo il trionfo a Wimbledon, l’attenzione si sposta sui prossimi tornei del circuito ATP. Sinner, con il suo nuovo status di campione dei Championships, sarà uno dei favoriti nei tornei estivi sul cemento americano, inclusi il Masters di Cincinnati e gli US Open. La stagione è ancora lunga e le sfide non mancheranno, ma il successo londinese rappresenta un punto di partenza ideale per puntare a nuovi traguardi.

Intanto, il tennis italiano festeggia un momento storico grazie a Jannik Sinner, un talento che continua a crescere e a sorprendere. Con questa vittoria, l’altoatesino non solo si conferma tra i migliori al mondo, ma rafforza anche la sua immagine come ambasciatore dello sport italiano a livello internazionale.