Litigio in sala prove di Ballando: D’Urso aggredisce verbalmente La Rocca. “Sti gran cai, Wanda Nara è meglio?”





Durante le prove per Ballando con le stelle, si sono verificati momenti di tensione tra Barbara d’Urso e il suo insegnante di ballo, Pasquale La Rocca, a causa delle difficoltà fisiche che la conduttrice ha affrontato nelle ultime settimane. Barbara, infatti, ha subito una lesione a un tendine e un problema all’anca, che hanno reso più complicati gli allenamenti e le esibizioni. Nonostante ciò, la coppia ha raggiunto un risultato eccellente durante la semifinale.





Le telecamere del programma hanno immortalato alcuni momenti dietro le quinte che hanno mostrato il clima teso tra i due. Durante una sessione in sala prove, Barbara d’Urso ha cercato di spiegare a Pasquale La Rocca le difficoltà incontrate nel ballare indossando un tutore. Tuttavia, il maestro di ballo ha perso rapidamente la pazienza, criticando la performance della sua allieva. A un certo punto, si è rivolto a lei in modo brusco dicendo: “Svegliati”. La replica di Barbara non si è fatta attendere: “Mi stavi facendo male con questa ca**o di mano, ero sveglia”, ha risposto visibilmente infastidita.

L’atmosfera si è ulteriormente surriscaldata quando Pasquale ha accusato Barbara di aver fatto una domanda poco sensata, esclamando: “Te l’ho detto già venti volte. Per piacere, non farmi perdere tempo”. Questa affermazione ha scatenato la reazione della conduttrice, che ha ribattuto in tono deciso: “Continui a dirmi che questo passo lo facevi con Wanda Nara. ‘Sti grandissimi ca**i. Sapessi come ballavo io con Raffaele Paganini. Quante piroette fai? Lui ne faceva 22 di seguito”.

La tensione tra i due è aumentata ulteriormente quando Pasquale ha lasciato intendere nuovamente che la domanda posta da Barbara fosse fuori luogo. A quel punto, la conduttrice ha risposto con una battuta pungente: “Te ne faccio una io. Ti hanno mai sputato in faccia? Perché c’è sempre una prima volta”.

Nonostante i contrasti emersi durante le prove, la coppia ha saputo mettere da parte i dissapori per concentrarsi sulla loro esibizione in semifinale. Sul palco, i due si sono cimentati in un tango argentino che ha conquistato sia il pubblico che la giuria. L’impegno e la determinazione dimostrati da Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca hanno permesso loro di raggiungere il primo posto nella classifica della serata, un risultato che ha ripagato gli sforzi e le difficoltà affrontate nel corso delle prove.

Nel frattempo, l’episodio non è passato inosservato tra i fan del programma, che hanno commentato sui social la lite tra i due protagonisti. Molti hanno espresso solidarietà a Barbara d’Urso, elogiandola per la sua dedizione nonostante gli ostacoli fisici, mentre altri hanno sottolineato l’importanza di mantenere un buon rapporto di squadra per raggiungere risultati eccellenti.

Non è la prima volta che tensioni simili emergono durante i preparativi per Ballando con le stelle, un programma noto per l’intensità degli allenamenti e le aspettative elevate nei confronti dei concorrenti. Tuttavia, episodi come questo dimostrano anche quanto sia impegnativo il percorso per arrivare sul palco e offrire al pubblico performance di alto livello.

In parallelo, l’attenzione si è concentrata anche su altri concorrenti dello show. Ad esempio, la mancata partecipazione di Nancy Brilli e Marcella Bella alla semifinale ha suscitato curiosità e speculazioni. Alcuni osservatori hanno interpretato questa assenza come una forma di protesta dopo l’eliminazione subita nella puntata precedente.



