Con il cuore a pezzi e che sto morendo dentro

Mi sono fidata di entrambi, che avrebbero mantenuto le loro promesse.
La nostra amicizia è finita 2 anni fa dopo che li ho beccati in un tradimento e da allora ho cercato con tutte le mie forze di tenere le cose insieme con mio marito.
Siamo seduti qui con 2/3 dei nostri figli che fanno finta di niente (anche se non c’è amore o affetto tra noi) e mi sta uccidendo.
La parte più folle è che non staranno mai insieme.
Lei non è innamorata di lui e sta frequentando qualcuno con cui potrebbe avere un futuro.
Lui vuole andarsene perché sono diventata insopportabile con la mia insicurezza e il mio dolore.
Sentivo davvero di dargli tutto quello che poteva desiderare e eccoci qui… io devastata e lui apparentemente indifferente.
Nessuno dei due può permettersi di vivere da solo al momento, quindi ci vorrà del tempo. Con quanto siamo uniti come famiglia, questo devasterà i miei figli.
Sto cercando con tutte le mie forze di mantenere una faccia decente per i bambini e perché onestamente mi imbarazza essere così triste davanti a lui.
