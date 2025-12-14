Con il cuore a pezzi e che sto morendo dentro

L’anima mi sembra che stia morendo dentro. Mio marito (35m) (38f) mi ha detto ieri che vuole separarsi. Ha sviluppato dei sentimenti per la sua collega con cui ha avuto una relazione. Ero a conoscenza della relazione, lei era mia amica e stupidamente ho permesso un po’ di “giochetti” dopo un ultimatum mascherato da “qualcosa di divertente per noi 3”.

Non avrei potuto dire di no in quel momento senza perdere la famiglia che ho desiderato per tutta la vita (abbiamo 3 figli, ora di 16, 10 e 9 anni – 2 dei quali sono nostri, 1 è mio dal mio precedente matrimonio, ma mio marito lo ha cresciuto da quando aveva 2 anni e mezzo).