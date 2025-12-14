​​


Con il cuore a pezzi e che sto morendo dentro

Emanuela B.
14/12/2025
L’anima mi sembra che stia morendo dentro. Mio marito (35m) (38f) mi ha detto ieri che vuole separarsi. Ha sviluppato dei sentimenti per la sua collega con cui ha avuto una relazione. Ero a conoscenza della relazione, lei era mia amica e stupidamente ho permesso un po’ di “giochetti” dopo un ultimatum mascherato da “qualcosa di divertente per noi 3”.
Non avrei potuto dire di no in quel momento senza perdere la famiglia che ho desiderato per tutta la vita (abbiamo 3 figli, ora di 16, 10 e 9 anni – 2 dei quali sono nostri, 1 è mio dal mio precedente matrimonio, ma mio marito lo ha cresciuto da quando aveva 2 anni e mezzo).

Mi sono fidata di entrambi, che avrebbero mantenuto le loro promesse.



La nostra amicizia è finita 2 anni fa dopo che li ho beccati in un tradimento e da allora ho cercato con tutte le mie forze di tenere le cose insieme con mio marito.

Siamo seduti qui con 2/3 dei nostri figli che fanno finta di niente (anche se non c’è amore o affetto tra noi) e mi sta uccidendo.

La parte più folle è che non staranno mai insieme.

Lei non è innamorata di lui e sta frequentando qualcuno con cui potrebbe avere un futuro.

Lui vuole andarsene perché sono diventata insopportabile con la mia insicurezza e il mio dolore.

Sentivo davvero di dargli tutto quello che poteva desiderare e eccoci qui… io devastata e lui apparentemente indifferente.

Nessuno dei due può permettersi di vivere da solo al momento, quindi ci vorrà del tempo. Con quanto siamo uniti come famiglia, questo devasterà i miei figli.

Sto cercando con tutte le mie forze di mantenere una faccia decente per i bambini e perché onestamente mi imbarazza essere così triste davanti a lui.



